La firme naissante Canoo présente son fourgon électrique

Il n’y a pas que dans l’univers des véhicules de promenade que la révolution électrique va frapper, mais aussi dans le monde du fourgon de livraison. Déjà, on sait qu’Amazon, en partenariat avec Rivian, prépare sa version, et que Ford et Mercedes-Benz, notamment, ont déjà des variantes tout électriques de leurs Transit et Sprinter en préparation.

Et il y en aura d’autres, comme ce véhicule présenté par la firme naissante Canoo. En fait, l’entreprise a présenté deux modèles aux allures vraiment futuristes, soit les MPDV1 et MPDV2. Dans le premier cas, on parle d’un produit reprenant la taille d’un VUS sous-compact, mais qui, en raison de sa forme, propose un espace de chargement impressionnant d’environ 200 pieds cubes (5663 litres). Dans le deuxième, imaginez le gabarit d’une fourgonnette comme la Toyota Sienna, par exemple. Ici, on parle d’un volume de 450 pieds cubes, soit quelque 12 700 litres.

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, portes ouvertes

Les deux véhicules seront propulsés par un seul moteur disposé sur l’essieu avant, une unité développant 200 chevaux et un couple de 236 livres-pieds. Le MPDV1 sera équipé de batteries de 40 kWh à 80 kWh et offrira une autonomie estimée entre 250 et 400 km par l’EPA (Environment Protection Agency). Le MPDV2 en proposera moins, soit entre 150 et 300, assurément en raison de sa taille et de son poids plus important.

Selon Canoo, la recharge rapide de la batterie de 80 kWh prendra 28 minutes (pour passer de 20 % à 80 % d’énergie). Comme ces véhicules seront appelés à parcourir les villes pour la livraison, l’autonomie est moins un problème et il faudra aussi compter sur le phénomène de régénération, ce qui pourrait ajouter des kilomètres selon les trajets.

Canoo affirme qu’une première disponibilité limitée du véhicule aura cours en 2022 et que la production sera au maximum de sa capacité en 2023. L’entreprise a déjà présenté une version pour passager, le MPDV3. Ce dernier sera lancé plus tard et servira probablement comme navette d’aéroports et d’hôtels.

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, profil

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, avant

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, fenêtre de côté ouverte

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, arrière

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, intérieur

Photo : Canoo Le MPDV de Canoo, espace de chargement