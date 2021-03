Le Volkswagen ID.Buzz confirmé chez nous pour 2023

Voilà déjà quelques années que Volkswagen a présenté, sous forme de concept, une version moderne et électrifiée de son célèbre Microbus. Dès sa présentation en 2017, l’ID.Buzz a fait rêver un peu tout le monde.

On peut affirmer sans se tromper qu’il s’agit d’une des plus spectaculaires études qui a été dévoilée depuis des lunes. Et là, ce qu’on savait en quelque sorte a été confirmé par l’entreprise ; le modèle va bel et bien débarquer chez nous et ça va se faire en 2023.

Citant des commentaires de Carsten Intra, le chef de la division des véhicules commerciaux de Volkswagen, le magazine Car and Driver rapporte que la version de production du concept ID.Buzz (dont le nom n’a pas encore été décidé) va se pointer dans les salles d’exposition nord-américaines en 2023, environ une année après ses débuts en Europe.

Le modèle sera construit à l’usine Volkswagen de Hanovre, en Allemagne. On peut donc s’attendre à des débuts à la mi-2023 et que le modèle soit de l’année 2024.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Buzz, avant

Carsten Intra a également fourni quelques détails sur la façon dont la famille sera structurée. Alors que les acheteurs européens auront le choix entre des variantes pour le transport de personnes ou de marchandises, nous n’aurons droit qu’à la première configuration.

Des modèles à empattement court et long seront proposés dans le monde entier ; nous aurons droit à la deuxième approche. Volkswagen va assembler l’ID.Buzz sur la plateforme modulaire MEB que l’on retrouve sous les modèles ID.3 et ID.4, entre autres. La puissance de la version d’entrée de gamme proviendra d’un moteur électrique monté à l’arrière, le tout pour une capacité d’environ 200 chevaux. Les déclinaisons plus dispendieuses recevront deux moteurs et profiteront de la traction intégrale. Dans ce cas, la cavalerie sera de quelque 300 chevaux.

Bien sûr, tout ce qui concerne les prix pour le Canada et les détails concernant l’équipement dont profiteront nos modèles ne nous sera pas communiqué avant que le produit en tant que tel soit sur le point de faire ses débuts chez nous.

Patience, donc, mais la bonne nouvelle, c’est que la venue de l’ID.Buzz est confirmée.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Buzz, première rangée

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Buzz, intérieur