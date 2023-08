En 2018, une bombe touchait l’industrie automobile. L’arrestation de Carlos Ghosn, le grand patron de l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi, faisait la manchette partout sur la planète. Accusé de fraude et de malversation financières, il a vu sa vie prendre un tournant inattendu.

Le fait que son arrestation soit survenue au Japon venait compliquer les choses. On a rapidement compris qu’il y avait des dessous à cette histoire. En 2019, coup de théâtre, le dirigeant s’évadait de façon spectaculaire du Japon.

Documentaire sur l'évasion de Carlos Ghosn Photo : YouTube/Apple TV

Le 25 août prochain, nous en apprendrons plus sur cet événement alors qu’un documentaire sur cette évasion pourra être visionné sur Apple TV+. La bande-annonce qui vient d’être partagée met la table de façon très intéressante. En fait, elle nous donne envie d’être devant notre téléviseur le 25 août prochain.

L'évasion de Carlos Ghosn et son arrestation Photo : YouTube/Apple TV

La série, qui sera diffusée en quatre parties, porte le titre : « Wanted : The Escape Of Carlos Ghosn » (Recherché : l’évasion de Carlos Ghosn). Elle relate l’ascension de Carlos Ghosn, son arrestation en 2018, ainsi que son évasion digne d’un film d’espionnage l’année suivante, principalement en raison de la bêtise des autorités japonaises.

Et lorsqu’on mentionne que son évasion a été spectaculaire, on ne badine pas. Il est sorti clandestinement de son domicile de Tokyo dans un étui à instruments de musique emprunté à un groupe qui avait été engagé pour se produire lors d’une fête de Noël. Alors qu’il se trouvait encore dans l’étui, Carlos Ghosn a été embarqué à bord d’un avion privé qui l’a conduit au Liban, via la Turquie. Le Liban n’a actuellement pas de traité d’extradition avec le Japon.

Depuis, Carlos Ghosn a accordé un certain nombre d’entrevues depuis le Liban, notamment pour la série Apple TV+. Mike Taylor, qui a été condamné à une peine de deux ans pour sa participation à l’évasion, apparaît également dans la série documentaire. Il a été libéré au début de l’année. Son fils Peter, qui a également participé à l’évasion, a été condamné à un an et huit mois d’emprisonnement.

Carlos Ghosn Photo : YouTube/Apple TV

La série jette également un regard sur l’avenir de Carlos Ghosn.

Carlos Ghosn a toujours nié les accusations qui pesaient contre lui. Il a déclaré qu’il avait planifié son évasion uniquement parce qu’il n’aurait pas profité d’un procès équitable au Japon.

Une série télévisée pourrait également voir le jour.

Bref, une saga qui n’a pas encore connu son ultime dénouement.