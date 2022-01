Voici une nouvelle automobile plus légère de nature, qui va rappeler de drôles de souvenirs à tous ceux et celles qui ont vécu le passage de 1999 au millésime 2000. On avait alors parlé du bogue de l’an 2000. À cette époque, certains ordinateurs n’avaient pas été conçus avec en vue pour ce changement de chiffres, et l’on craignait que des problèmes de reconnaissance de dates viennent paralyser quantité de systèmes à travers la planète.

La panique, souvenez-vous. On avait travaillé sur la chose, mais finalement, rien de grave ne s’était produit au passage de minuit.

Un petit saut 22 ans en avant nous fait découvrir un problème semblable, cette fois chez Honda. En fait, le bogue que vit la compagnie concerne un certain nombre de véhicules de la marque, ainsi que certains produits Acura qui utilisent des systèmes de navigation comme unité principale.

Ainsi, plusieurs vieux modèles Honda et Acura affichent une heure et une date incorrectes sur leurs écrans depuis le passage à la nouvelle année. On a donc pu voir s’afficher le 1er janvier 2002 sur les écrans, au lieu de 2022, ce qui met le véhicule en retard de 20 ans.

Selon les propriétaires, la commande manuelle pour ajuster l’heure et la date ne fonctionne pas. Plusieurs ont signalé l’ennui sur un certain nombre de forums tels que le Ridgeline Owner’s Club, le CR-V Owner's Club, et même sur Reddit. Le problème touche toute une série de véhicules. Les plus anciens datent de 2004 et les plus récents de 2012.

Photo : Honda Honda CR-V 2009, écran multimédia

Le problème fait sourire. Et comme on le mentionnait en introduction, c’est tout à fait léger comme ennui, mais ça démontre à quel point la technologie peut se montrer capricieuse. Et nos futurs véhicules en seront bardés. On n’a peut-être pas fini avec ce genre de pépins.

Et les erreurs signalées proviennent de divers endroits sur la planète, notamment des États-Unis, du Canada et même du Royaume-Uni. Certaines personnes ont partagé des photos de leur unité principale affichant l’heure et la date incorrectes.

Heureusement, il semble que ce soit le seul problème pour l’instant. Les propriétaires ont déclaré que leur système de navigation fonctionne parfaitement, comme le reste des autres fonctions de leur véhicule.

De son côté, Honda a eu différentes réponses à fournir. En gros, elle est au courant de la chose et a même mentionné à certains usagers que le problème perdurerait jusqu’au 1er août 2022, date à laquelle l’ordinateur inscrirait à nouveau la bonne année à l’écran. Pour l’instant, la cause du bogue n’a pas été identifiée. Si elle l’est, Honda proposera alors une solution aux gens touchés. Autrement, le tout va se régler le 1er août.

Et le 1er janvier 2023 ? Personne ne semble avoir abordé la question.