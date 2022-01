Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas est l’occasion pour tout entreprise de montrer ses nouvelles technologies. Le Salon est devenu, avec le temps, une vitrine incroyable pour toute firme reliée au monde automobile et l’édition de cette année nous en donne une fois de plus une incroyable preuve.

Au kiosque de Goodyear, le géant du pneu a dévoilé deux trucs intéressants, dont une gomme composée à 70 % de matériaux recyclés.

En 2020, Goodyear s’était fixé comme objectif de créer un pneu entièrement construit à partir de matériaux durables d’ici 2030. L’unité dévoilée au CES est la première étape vers la réalisation de cette ambition. Les matériaux recyclés contenus dans le pneu contribuent à réduire la dépendance de l’entreprise à l’égard des produits pétroliers. Le noir de carbone — qui renforce et prolonge la durée de vie du composé du pneu — est traditionnellement fabriqué en brûlant du pétrole, mais Goodyear a créé du noir de carbone à partir de méthane, de dioxyde de carbone et d’huile végétale, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone dans le processus de production.

Photo : Goodyear Le nouveau pneu de Goodyear

Goodyear a également utilisé des excédents d’huile de soja provenant de l’industrie alimentaire traditionnelle (et animale) afin de préserver la souplesse de la gomme en cas de changement de température. La silice, quant à elle, est nécessaire pour améliorer l’adhérence et réduire la consommation de carburant. Goodyear en a donc créé une nouvelle forme à partir d’un sous-produit de la transformation du riz, appelé cendre de balle de riz, qui finit souvent dans les sites d’enfouissement. Goodyear a également fabriqué des câbles de pneus en recyclant le polyester contenu dans les bouteilles de plastique.

Le pneu n’est pour l’instant qu’un produit de démonstration, mais le processus de développement de Goodyear avec ce produit est de bon augure pour l’avenir.

Photo : Goodyear Le pneu sans air que développe Goodyear conjointement avec Starship Technologies

De plus, Goodyear a annoncé un programme d’essai pour un pneu sans air. Ce dernier sera testé par Starship Technologies qui construit et exploite plus de 1000 robots autonomes qui livrent des colis. Michelin a déjà présenté un pneu sans air et a testé sa propre version sur des Chevrolet Bolt en 2019.