Le virage électrique que vit l’industrie automobile va nous permettre d’assister à la naissance de quantité de nouveaux constructeurs. On l’a bien sûr vu avec Tesla qui a gagné son pari, mais aussi avec des firmes comme Rivian et Lucid Motors, plus récemment.

Il y a un filon à exploiter et ils vont être nombreux à tenter de faire leur place au soleil. La même chose s’est produite aux débuts de l’histoire de l’automobile il y a un peu plus de 100 ans.

À cette liste de compagnies naissantes, vous pouvez ajouter le nom de Mullen. Cette dernière, basée en Californie, a profité de la tenue du Salon de l’auto de Los Angeles cette semaine pour présenter sa première création, le VUS Five.

Question de frapper un grand coup, la firme annonce des chiffres très intéressants pour son bolide (y compris un prix alléchant), que ce soit en matière de capacités ou d’autonomie. Évidemment, la question qui est inévitable avec ce genre de nouveauté, c’est de voir si l’entreprise sera en mesure de passer de la parole aux actes et mener à bien son projet pour en faire un véhicule de série.

Seul le temps nous le dira. En attendant, voici ce qui a été présenté.

Photo : Mullen Mullen Five, intérieur

Le Mullen Five est pourvu d’une batterie de 95 kWh vous permettant de parcourir 325 miles (523 km) avec une charge complète. Les détails concernant la mécanique n’ont pas été dévoilés, mais la compagnie annonce un temps de seulement 3,2 secondes au 0-97 km/h. Pour atteindre cela, on devine une configuration à deux moteurs, assurant du coup la traction intégrale. La vitesse de pointe est quant à elle limitée à 250 km/h.

Mullen affirme également que son modèle Five est capable de se recharger rapidement. Concrètement, on annonce un 0 à 80 % en seulement 21 minutes, le tout sur une borne très rapide, on s’entend.

Autrement, le Mullen Five propose un système de conduite autonome situé entre les niveaux 2 et 3, un système multimédia doté d’un grand écran tactile et des commandes vocales, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, ainsi qu’une configuration particulièrement luxueuse des sièges arrière. La seule photo fournie par la compagnie montre des plateaux coulissants, un écran de contrôle central et un design qui détonne.

Parlant du design lui-même, on doit qualifier le modèle de croisement entre la voiture et le VUS, le tout agrémenté d’une touche sportive. D’énormes pneus Pirelli P Zero sont montés aux quatre roues et le prototype semble également être équipé de freins Brembo. Les minces phares à DEL sont très à la mode. L’habitacle est très épuré avec un écran tactile central et des commandes au volant comme seuls moyens d’interagir avec les systèmes.

Selon Mullen, le Five sera commercialisé à partir de 55 000 $ américains. On peut deviner qu’à ce prix, les chiffres annoncés quant à l’autonomie et la puissance ne seraient pas les mêmes, laissant de la place pour une version de base.

Toujours est-il qu’il est déjà possible de se réserver un exemplaire via un dépôt remboursable de 100 $. Mullen dit que la production commencera à la fin de 2023. Les livraisons suivront au deuxième trimestre de 2024, si tout se déroule comme prévu, évidemment.

Les paris sont ouverts.

Photo : Mullen Bas de console du Mullen Five

Photo : Mullen Mullen Five, sièges

Photo : Mullen Mullen Five, roue