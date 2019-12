La production de la nouvelle Chevrolet Corvette a beau avoir été retardée en raison du conflit de travail qui a eu cours chez GM, cela ne semble pas avoir affecté l’enthousiasme des consommateurs ni celui des concessionnaires. En effet, les 40 000 unités prévues pour la production aux États-Unis auraient déjà toutes été vendues.

La nouvelle rapportée ne mentionne pas ce qui en est pour les versions réservées pour le Canada, mais on devine la situation similaire. Nous avons contacté GM Canada afin d’en savoir plus et nous mettrons à jour cette nouvelle lorsque nous aurons plus de détails.

La nouvelle concernant les 40 000 unités déjà écoulées pour la première année modèle sur le marché américain a été confirmée par Barry Engle, le président de GM pour les Amériques. « On affiche complet pour cette première année 2020 », a-t-il confié au magazine Motor Trend. Ce qu’on ne sait pas, c’est si une distinction est faite entre la version coupée et la décapotable. Chevrolet n’a toujours pas apporté de précision à ce sujet.

Notre premier essai de la Chevrolet Corvette 2020

Les premières livraisons du modèle auront lieu au printemps de l’année 2020 et un peu plus tard, la version décapotable sera aussi livrable. La compagnie s’attend à ce que cette dernière représente environ la moitié des ventes du modèle, une statistique que nous avons souvent vue dans l’histoire de la sportive.

La première Corvette sera mise en vente à l’encan de Barrett-Jackson qui se tiendra en Arizona en janvier 2020. Les profits de celle-ci seront versés à la fondation Children Fund de Détroit qui vient en aide au système d’écoles publiques, hautement sous-financé, de la ville. Considérant l’importance du véhicule, les experts ne seraient pas surpris de voir la transaction finale atteindre le million de dollars.

Pour tous ceux qui doutaient de cette première Corvette à moteur central, disons qu’on commence à avoir un portrait clair de la situation.