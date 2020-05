La première Chevrolet Corvette dotée d’un moteur central ne connaît pas des débuts faciles, c’est le moins que l’on puisse dire. Tellement que la production de versions 2020, les premières de cette nouvelle génération (C8), pourrait être limitée à seulement 2700 exemplaires.

Rappelons-nous qu’au départ, la sortie de la voiture a été repoussée en raison de retards de développement signalés à propos de son châssis en aluminium et de son architecture électrique. Ensuite, la production a été retardée d’au moins deux mois, les conséquences d’un conflit de travail. Maintenant, c’est le coronavirus qui lui met des bâtons dans les roues alors que l’assemblage est à l’arrêt depuis six semaines. Tous ces retards signifient que l’édition 2020 pourrait voir son tirage être limité à environ 2700 unités, selon ce qu’a rapporté lundi la publication Consumer Guide.

Le porte-parole de Chevrolet, Kevin Kelly, a confirmé que 2700 Corvettes 2020 ont été construites jusqu’à présent. Cependant, il ne s’avance pas sur le nombre qui pourrait encore être produit pour ce millésime, bien qu’il affirme que Chevrolet prévoit en assembler d’autres lorsque l’usine qui lui est consacrée rouvrira. À titre comparatif, Chevrolet fabriquait 18 791 Corvettes en 2018, 25 079 en 2017.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Corvette 2020, au Salon de l'auto de Montréal 2020

Après le retard attribuable au conflit de travail, la production de la Corvette 2020 s’est amorcée à la fin du mois de février et la première édition, un coupé Z51 noir, a été livrée au propriétaire de l’équipe NASCAR, Rick Hendrick, au début de mars. La production s’est poursuivie jusqu’au 20 du même mois, mais l’usine de Bowling Green (Kentucky) a été fermée à cause du virus. Le 18 mars, Chevrolet annonçait qu’elle avait cessé de prendre des commandes pour les modèles 2020 et qu’elle serait en mesure d’accepter les réservations pour des modèles 2021 à la fin de mai. Il avait alors été mentionné que certains clients qui avaient commandé des modèles 2020 pourraient recevoir des versions 2021. Cependant, avec ce qui se passe en moment, il est bien difficile de savoir comment les choses vont se dessiner.

Kevin Kelly a également déclaré que Chevrolet prévoyait construire des versions décapotables pour l’année 2020, mais il n’a pas voulu se prononcer sur la date de début de la production ni sur le nombre de modèles qui seront fabriqués.

Cela dit, GM annonçait jeudi des plans de réouvertures d’usines pour le 18 mai prochain.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Corvette 2020 en blanc, au Salon de l'auto de Montréal 2020

La seule évidence que nous avons entre les mains en ce moment, c’est que les plans peuvent toujours changer. En fait, c’est le virus qui va déterminer la suite des choses, tout simplement. Si la pandémie dure trop longtemps, l’usine de Bowling Green pourrait ne pas être en mesure de construire d’autres modèles pour 2020.

Si le décompte final est limité à quelque 2700 voitures, cela pourrait représenter une bonne chose pour les propriétaires et les collectionneurs, car la Corvette 2020 aura plus de valeur sur le marché. En vérité, elle profitera d’un double effet, soit la rareté et le fait qu’il s’agisse parallèlement de la première à moteur central. Déjà, certains concessionnaires demandent plus pour le modèle que ce qui est exigé par le manufacturier.

Chose certaine, si vous êtes propriétaire, vous pourriez avoir eu la main heureuse en faisant l’acquisition de cette première édition de la C8.