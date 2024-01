Le Chevrolet Equinox 2025 fraichement dévoilé Photo : Auto123

Warren, Michigan - Le Chevrolet Equinox 2025, nouvelle édition du modèle qui fêtera l’an prochain ses 25 bougies, a d’abord été présenté sur le marché chinois avant d’être officiellement lancé en Amérique du Nord. Chevrolet nous a invités à venir découvrir au Michigan la nouvelle génération.

L’Equinox 2025 présente un design totalement différent et beaucoup plus moderne par rapport aux modèle sortant. À l’avant, elle se distingue par sa façade presque verticale, ornée d’une grille proéminente et d’une barre chromée, accompagnée d’unités d’éclairage divisées, rappelant celles du Blazer et du Trax. À l’arrière, on retrouve des feux à DEL, ainsi qu’un pare-chocs redessiné.

Cette approche plus expressive marque un changement significatif par rapport à l’esthétique plus conventionnelle des versions précédentes et rejoint l’ADN des autres produits Chevrolet qui ont été récemment redessinés.

En termes de dimensions, l’Equinox 2025 se compare au modèle sortant. Bien que ses proportions soient presque identiques à celles de la version précédente, la nouvelle cuvée est plus large et plus haute, ce qui se traduit par un espace intérieur plus généreux.

Chevrolet Equinox 2025, intérieur Photo : K.Soltani

À l’intérieur du nouvel Equinox, les différences avec la version précédente sont remarquables. On retrouve un centre d’informations configurable sur écran 11 pouces devant le poste de conduite, de même qu’un écran multimédia de 11,3 pouces situés au-dessus de la console centrale, offrant une expérience utilisateur modernisée et interactive.

Sous ce grand écran, le Chevrolet Equinox 2025 dispose d’une rangée de commandes de climatisation à boutons physiques. La console centrale épurée intègre des espaces de rangement, un chargeur de téléphone par induction et une molette pour sélectionner les modes de conduite. Le levier de vitesse a été déplacé sur la colonne de direction, libérant de l’espace à la console.

Cependant, il est important de noter que le modèle examiné en était un de préproduction ; certains éléments pourraient encore être modifiés ou disparaître dans la version définitive.

Le Chevrolet Equinox RS 2025, de profil Photo : K.Soltani

Les versions du Chevrolet Equinox 2025

Néanmoins, Chevrolet a tout de même pu nous confirmer les niveaux de finition, soit les versions LT, RS et Activ.

La variante LT propose une calandre avec des accents chromés, des jantes de 17 pouces, des sièges avant et un volant chauffants, des sièges en Evotex, et offre le choix entre une configuration à traction ou intégrale (AWD).

Rappelons que les sièges Evotex chez Chevrolet sont un matériau synthétique qui imite le cuir. C’est un choix écologique, car leur production génère moins d’émissions de carbone que le cuir traditionnel. Ils demeurent très confortables et doux au toucher.

La déclinaison RS se caractérise par des rétroviseurs teints en noir. Des jantes de 19 pouces contribuent à offrir une allure plus sportive avec un choix bicolore, optionnel. À l’intérieur, des coutures rouge « Torch » et bleu « Santorini » ajoutent une touche sportive. Le système de transmission est uniquement intégral.

Enfin, la version Activ se distingue par un design extérieur conçu pour les terrains difficiles. Elle est équipée de pneus tout-terrain de 17 pouces, adaptés pour une conduite hors route. À l’intérieur, les sièges combinent le tissu Evotex et une microfibre suédée, offrant à la fois confort et durabilité. Comme avec la version RS, la transmission intégrale est livrée par défaut.

Il est à noter que le modèle à essence va côtoyer la version électrique Equinox EV pendant quelques années.

Le Chevrolet Equinox Activ 2025 Photo : K.Soltani

Les motorisations du Chevrolet Equinox 2025

Au niveau de la motorisation, on compte sur un moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui offrira une puissance de 175 chevaux, un couple de 203 lb-pi et pourra tracter jusqu’à 1 500 livres lorsqu’équipé de la transmission intégrale. Il est associé à une boîte CVT (transmission à variation continue) qui reproduit, selon Chevrolet, la sensation d’une boîte automatique à sept vitesses alors que tous les modèles à quatre roues motrices seront associés à une transmission automatique à huit rapports.

Le Chevrolet Equinox 2025 intègre de série une gamme étendue de technologies de sécurité. On trouve la suite Chevy Safety Assist, qui comprend le freinage automatique d’urgence et l’alerte de collision frontale, ainsi que la fonction Teen Driver qui permet aux parents de fixer des limites pour des éléments comme la vitesse maximale et le volume audio, et de surveiller les performances de conduite.

On rajoute à cela le freinage automatique d’urgence aux intersections qui sera disponible sur tous les modèles. Des équipements supplémentaires comprennent l’alerte cycliste latérale, la caméra de vision arrière incluant une alerte de trafic transversal, et l’alerte de changement de voie avec avertissement d’angles morts latéraux.

Selon Chevrolet, le Chevrolet Equinox 2025 devrait arriver sur notre marché à partir de l’été 2024. Nous n’avons pas encore les prix, mais pour convaincre son public, Chevrolet devrait tout au moins garder ses prix sensiblement identiques à ceux de la version sortante.

Le Chevrolet Equinox, écran multimédia Photo : K.Soltani

Le Chevrolet Equinox, volant, tableau de bord Photo : K.Soltani

Le Chevrolet Equinox RS 2025, avant Photo : K.Soltani