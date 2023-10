• D’ici la fin de 2024, on devrait recevoir 50 nouveaux modèles électriques sur le marché en Amérique du Nord.

Ça fait un certain temps déjà qu’on mentionne qu’on va assister à une arrivée massive de nouveaux modèles électriques sur le marché. Un simple regard à ce qui est attendu pour 2024 nous fait comprendre que ce millésime sera marquant dans l’histoire de l’automobile.

En tout, ce sont près de 50 nouveaux modèles qui doivent faire leurs débuts au cours des 15 prochains mois.

Si l’on recule de six ans seulement, Chevrolet arrivait avec sa Bolt, la première voiture abordable offrant quelque chose autour de 400 km. La Nissan LEAF était à ce moment-là voiture électrique la plus vendue, mais la première génération du modèle offrait une autonomie limitée à environ 160 km. Tesla s’apprêtait à lancer sa Model 3, aujourd’hui le véhicule électrique le plus vendu à travers la planète.

Oui, il s’en est passé des choses en seulement six ans. Et l’année 2024 va être extraordinaire.

Volvo EX 30 Photo : D.Boshouwers

Bien que certaines marques n’aient pas encore rejoint la parade des véhicules électriques, plusieurs sont très actives et vont bientôt compter sur plusieurs modèles. Les ventes de véhicules électriques demeurent très minoritaires, mais elles sont en forte croissance et les constructeurs anticipent une croissance rapide en inondant le marché.

Voici les modèles qui vont arriver sur le marché au cours des 15 prochains mois, jusqu’à la fin de l’année 2024.

Et c’est sans compter sur les renouvellements de modèles existants, comme la Chevrolet Bolt, ou encore de nouvelles variantes qui viennent s’ajouter à des gammes déjà existantes.

Bien sûr, il y a plusieurs points d’interrogation dans cette liste, mais si la grande majorité de ces modèles se pointent comme prévu, l’offre va être sérieusement enrichie.