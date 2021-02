Jusqu’à présent, General Motors (GM) nous a donné des indices qu’elle souhaitait développer une camionnette électrique. Cependant, aucune confirmation officielle n’avait émané d’un des dirigeants de l’entreprise.

Si on se rapporte en janvier dernier, le vice-président de la division GMC, Duncan Aldred, avait confié à CNBC qu’un pick-up électrique était quelque chose que la compagnie considérait. En avril, lors de l’annonce des résultats financiers du premier trimestre de l’année, le chef de la direction de GM, Mary Barra, a abondé dans le même sens.

Cela nous amène au président de GM, Mark Reuss. Celui-ci a récemment confié que la compagnie proposerait une camionnette électrique et que le produit était en préparation.

« Nous aurons une gamme complète de véhicules électriques, y compris une camionnette qui est en développement. » - Mark Reuss, president de GM, cité par Wards Auto

Il s’agit donc de la première fois où un dirigeant de la compagnie confirme la nouvelle. Toujours selon Mark Reuss, la troisième génération de plateforme électrique de GM va permettre de recevoir 10 types de carrosseries différentes.

Il n’a cependant pas mentionné si la camionnette électrique reposerait sur cette dernière. Peut-être empruntera-t-elle celle de la Chevrolet Silverado ?

La plateforme dédiée à la chose électrique va permettre à GM de réduire les frais de développement afin d’en arriver plus rapidement à une parité en matière de coûts de développement et de profits à la vente. Pour certains, cette dernière va survenir en 2025, mais selon Mark Reuss, la rentabilité avec les véhicules électriques pourrait survenir plus tôt.

Le défi de GM, ainsi que de Ford qui nous a aussi promis une camionnette électrique, ce sera de convaincre l’acheteur traditionnel. Et c’est sans oublier la firme Rivian, de même que Telsa, qui a aussi annoncé qu’elle était pour proposer une camionnette.

Devant un choix grandissant, l’acheteur se laissera peut-être convaincre plus facilement.