La Chrysler 300 va survivre grâce à l’électrification

Chrysler planifierait de faire revenir le nom 300 sur un nouveau véhicule entièrement électrique d'ici 2026.

Il y a des modèles qui ne veulent pas mourir. La Chrysler 300 est assurément du lot. Depuis ses débuts en 1955, elle est passée par toutes sortes de tribulations, tellement qu’en plusieurs occasions, on a cru qu’on ne la reverrait jamais.

Elle a d’ailleurs pris plusieurs pauses au fil des années, mais toujours pour revenir. Et nous incluons ici les modèles lettrés (300C, 300D, etc.) et non lettrés.

La dernière salve, elle a été lancée en 2005 avec un nouveau design et une structure alors partagée avec la Classe E de Mercedes-Benz. Une refonte a eu lieu en 2011 et grosso modo, c’est toujours cette version qui nous est proposée. Sa mort a été annoncée alors qu’elle ne se rendra pas au milieu de la décennie.

Cette fois, on croyait que ce départ serait définitif. C’était sans compter sur le caractère félin du modèle. En effet, selon ce que rapporte le site Drive, qui cite des sources bien informées, une successeure de la 300 arriverait sous forme électrique en 2026.

On sait que Chrysler va lancer un premier modèle du genre en 2025 et qu’il s’agira d’un VUS intermédiaire inspiré du concept Airflow que nous avons vu en début d’année.

Le prototype Chrysler Airflow Graphite Photo : Chrysler

La Chrysler 300 électrique, du moins le modèle qui va prendre sa place dans la gamme, offrirait une autonomie d’environ 800 km. Cela nous laisse croire qu’elle profitera de la plus importante plateforme STLA, l’une des quatre qui sera introduite par Stellantis. Une version du modèle serait aussi commercialisée chez Dodge en 2024. Si l’on effectue quelques liens, on sait qu’un premier muscle car électrique doit être lancé à ce moment pour remplacer la Charger et la Challenger.

Concernant la plus large plateforme STLA, elle va proposer un système à 800 volts, ce qui va autoriser une recharge rapide. La taille maximale de la pile serait de 118 kWh. Les moteurs électriques qui pourront être greffés à cette structure pourraient proposer des capacités comprises entre 201 et 442 chevaux.

Selon ce que rapporte le site Drive, Christine Feuell, la cheffe de la direction de Chrysler, a déclaré que la marque continuerait d’œuvrer dans le segment des berlines pleine grandeur, mais de façon électrique, ce qui nous indique ni plus ni moins qu’une remplaçante électrique de la 300 est dans les plans.

Les modèles qui seront lancés par l’entreprise sont d’une importance capitale pour cette marque quasi centenaire (première voiture en 1924, fondation de la compagnie en 1926). En effet, avec seulement deux modèles au catalogue, plusieurs ont cru qu’elle disparaîtrait. Cependant, après la fusion avec Peugeot, Carlos Tavares, le grand patron de la nouvelle entité Stellantis, a mentionné que toutes les marques allaient demeurer et qu’elles allaient profiter d’investissements sur une période de 10 ans afin qu’elles puissent prouver ce qu’elles sont en mesure de faire.

La balle est donc dans le camp de Chrysler. Il sera intéressant de voir ce qu’on va nous proposer.