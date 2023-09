Stellantis dévoile ses échéanciers électriques

Stellantis, qui regroupe en Amérique du Nord les marques Chrysler, Dodge, Ram, Alfa Romeo et Fiat, amorce son virage électrique avec un peu de retard, mais compte néanmoins le finaliser en même temps que la majorité de ses rivaux.

Plusieurs modèles vont nous arriver au cours des prochaines années et récemment, la compagnie a précisé ses échéanciers à ce propos.

Voici donc ce qui s’en vient, mais surtout, le moment où les nouveautés électriques devraient se pointer.

Le premier modèle qui est attendu, c’est une version à piles du fourgon ProMaster. Ce dernier est en voie de se pointer dès cette année. C’est cependant en 2024 que les choses vont s’accélérer.

Le concept Dodge Charger Daytona SRT Photo : Dodge

L’an prochain, c’est Dodge qui va nous présenter la version de production du concept Charger Daytona SRT que l’on voit dans les salons automobiles depuis une année déjà.

Jeep doit ensuite lancer le Recon, un modèle inspiré du Wrangler, ainsi que le Wagoneer S. Une version hybride rechargeable 4xe de ce dernier modèle est également dans les plans.

Fiat 500e 2024 Photo : Fiat

Par la suite, c’est Fiat qui fera parler d’elle avec sa 500e. Elle est déjà en vente en Europe et va faire ses débuts sur notre continent au début de l’année prochaine.

Puis, Ram va finalement offrir une solution de rechange à ceux qui convoitent déjà les versions électriques des Ford F-150, Chevrolet Silverado et GMC Sierra. La camionnette 1500 REV doit faire ses débuts à la fin de l’année 2024 comme modèle 2025.

Le concept électrique Chrysler Airflow Photo : Chrysler

En 2025, on devrait enfin voir ce que Chrysler nous prépare comme solution tout électrique. Le concept Airflow décore les kiosques de la marque depuis un certain temps déjà, mais on se souviendra que la compagnie a modifié ses plans en ce qui le concerne; ça explique la raison pour laquelle ce modèle va arriver un peu plus tard. Un modèle plus compact pourrait suivre.

Alfa Romeo passera au tout électrique d’ici à 2027, Chrysler d’ici à 2028, comme le rapporte le site Automotive News.

Le prix de départ de certains de ces modèles, estimé à quelque 25 000 $ US, représente le point de départ idéal pour des véhicules électriques abordables, selon Carlos Tavares, le chef de la direction de Stellantis. Ce dernier, ainsi que d’autres responsables de l’entreprise ont évoqué à plusieurs reprises les coûts élevés associés à l’électrification.

« C’est l’éléphant dans la pièce pour tout le monde. Le coût de l’électrification est élevé, et nous devons donc nous assurer que nous protégeons la rentabilité de nos activités actuelle pour aider à financer la transition vers l’électrification », déclarait Mike Koval Jr., le grand patron de Ram, lors de la présentation du 1500 REV en avril dernier.