Avec l’arrivée massive de véhicules électriques sur le marché, certains amateurs d’automobiles auront un deuil à faire, soit celui du son que propose un moteur V8. Avec certaines entreprises, la transition va se faire sans grands bouleversements.

Avec d’autres, cependant, on craint le pire. C’est le cas chez Dodge, notamment, qui carbure, c’est le cas de le dire, à l’émotion que peut susciter le son d’un moteur Hellcat, par exemple.

Et bien, on aurait des plans précis pour que cela ne se produise pas chez Stellantis, la maison-mère qui chapeaute la division de Dodge. Non, on ne défiera pas les normes en continuant de produire des véhicules à essence. La compagnie nous a même promis son premier muscle car électrique en 2024. Non, ce sur quoi l’on travaille, c’est une sonorité révolutionnaire pour accompagner ces nouveaux modèles électriques.

Carlos Tavares, le chef de la direction de Stellantis, a décrit ce dernier comme renversant (chocking). Le site canadien du magazine Automotive News, qui rapporte la nouvelle, cite le grand patron qui a déclaré ceci, lors d’une table ronde avec les médias mardi : « nous créons un son que vous ne pouvez pas imaginer ». La compagnie réfléchit même à la façon de le rendre plus fort et plus puissant en fonction de la façon dont le modèle qui en hérite est conduit.

Voilà qui est intéressant. Il faudra voir, et entendre bien sûr, car on ne peut pas parler d’un succès jusqu’ici avec les sonorités créées par ordinateurs. Avec des modèles comme la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT, ça tombe à plat. La meilleure sonorité artificielle entendue par l’auteur de ces lignes l’a été à bord du Toyota Tundra hybride.

En fait, c’est la première fois qu’un son du genre s’est montré convaincant pour les oreilles de votre dévoué. Il y a donc lieu d’espérer dans le cas de Dodge.

L’expression « restez à l’écoute » semble ici très appropriée…

