Chrysler présente le concept Halcyon

Depuis un peu plus d’un an, en pensant au futur électrique de Chrysler, il fallait se tourner vers le concept Airflow. Ce dernier devait figurer l’avenir de la marque en matière de design.

Finalement, la Airflow vient d’être remplacé par le concept Halcyon. C’est désormais lui qui nous montre la vision à long terme de l’entreprise. Si le véhicule présente des lignes plus futuristes, il est plus loin de la production que l’était le concept Airflow. Ça laisse perplexe.

Dévoilement du concept Chrysler Halcyon Photo : Chrysler

Et ce qui est clair, c’est qu’on ne verra pas une version de production de l’Halcyon. Cette étude présente des proportions qui sont typiquement celles de prototypes dont l’objectif est de fournir une orientation stylistique, pas de préfigurer un prochain modèle.

S’il y a une bonne nouvelle, c’est qu’on est en présence d’une voiture et non d’un VUS.

En matière de design, on vous laisse admirer les lignes futuristes de ce produit. Ce qui frappe, ce sont bien sûr ces immenses ouvertures créées par la présence de portes à déploiement antagoniste… et légèrement incliné vers le haut, à l’instar de portes-papillon.

Aperçu de la Chrysler Halcyon de l'intérieur Photo : Chrysler

À bord, la présentation est très épurée. Tellement que tout ce que l’on retrouve, c’est un volant et un immense écran disposé à la verticale et incliné à 45 degrés. On peut voir que ce dernier peut se coucher et qu’il regroupe des touches tactiles représentant la sélection des rapports de vitesse.

Sièges du concept Chrysler Halcyon Photo : Chrysler

À l’arrière, les sièges peuvent se rétracter dans l’espace de chargement. Chrysler parle de la future approche du système Stow ’n Go qui a fait école avec les fourgonnettes de la marque.

Et évidemment, la technologie est à l’honneur, notamment avec un système de reconnaissance biométrique pour l’accueil du propriétaire ou du conducteur.

Design extérieur du concept Chrysler Halcyon Photo : Chrysler

On n’a bien sûr pas d’informations sur le groupe motopropulseur, mais Chrysler parle d’une architecture de 800 volts. Le concept intègre des batteries au lithium-soufre, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone de 60 % par rapport aux batteries actuelles les plus performantes.

Enfin, l’habitacle de cette étude contient 95 % de matériaux durables, y compris des logos de Chrysler fabriqués à partir de disques compacts recyclés.

Ce qui sera à surveiller, c’est la suite des choses avec un modèle qui va cette fois nous montrer une future version de production. Chrysler a besoin de nouveaux produits pour espérer survivre.

