Un incident qui aurait pu avoir de très fâcheuses conséquences s’est produit cette semaine à Toronto alors qu’un cycliste et un motocycliste sont entrés en collision à une intersection. Or, quelqu’un a effectué une fausse manœuvre, mais la planète Internet n’est pas nécessairement unanime sur la chose.

Comme vous allez le constater en visionnant la vidéo, on peut voir le motocycliste s’arrêter à un feu de circulation. Il est dépassé par la droite par le cycliste qui se fout éperdument du feu rouge. Lorsque ce dernier passe au vert, le motocycliste accéléré promptement et rejoint rapidement celui qui pédale pour avancer. Or, à l’arrivée de la prochaine intersection, soit celle de Danforth et Main, les deux entrent en collision.

S’ensuit alors une altercation entre ces derniers, ce qui est mieux qu’un transport à l’hôpital, on en conviendra. Un passant intervient même pour donner son avis sur la personne fautive.

On ne se mouillera pas sur celle-là, car on veut vous laisser trancher sur la chose. Amusez-vous, partagez en grand nombre et lancez le débat avec vos amis. Peut-être est-ce qu’un bon examen de la situation rendra tout le monde plus prudent sur la route ?