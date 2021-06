Une cote de consommation atroce pour le Jeep Grand Wagoneer

Le nom Grand Wagoneer s’apprête à revivre chez Jeep alors qu’un nouveau VUS qui va s’établir comme le plus gros de la famille est sur le point de faire ses premiers pas cet été. En raison de sa taille, on ne s’attendait pas à des miracles en matière de consommation, mais les chiffres qui viennent d’être publiés sont apeurants.

En fait, le Jeep Grand Wagoneer affiche, selon l’EPA (Environment Protection Agency), une consommation combinée de 15 miles au galon, ce qui se traduit par 15,6 litres aux 100 kilomètres. C’est pire que ce que propose le Cadillac Escalade (16 miles au galon, soit 14,7 litres aux 100 km) ou encore le Lincoln Navigator (17 miles au galon, soit 13,5 litres aux 100 km).

Du côté allemand, les BMX X7 et Mercedes-Benz GLS voient leurs cotes combinées s’établir à 21 miles au galon, l’équivalent de 11,2 litres aux 100 kilomètres ; un monde de différence. Dans ces deux cas, on retrouve des mécaniques 6-cylindres turbo.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Le grand responsable de tout cela chez Jeep, en plus du fait que le Grand Wagoneer propose tout sauf des lignes aérodynamiques, c’est le moteur V8 de 6,4 litres à aspiration naturelle qui développe 471 chevaux et 455 livres-pieds de couple. Ce bloc profite en plus d’un système de désactivation des cylindres et est associé à une transmission automatique à huit rapports.

Jeep affirme qu’un modèle hybride sera éventuellement offert. C’est bien, mais ça va prendre plus que ça.

À voir aussi : Le Jeep Grand Wagoneer 2022 fait son entrée