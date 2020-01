Il ne se passe pas une semaine sans qu’on apprenne quelque chose de nouveau à propos de la Chevrolet Corvette de huitième génération. Au cours des deux dernières, par exemple, il y a eu l’histoire de l’exemplaire qui s’est fait voler ses roues, puis celle où nous vous annoncions que la production de la première cuvée allait être réduite de 20 % en raison d’une période de production plus courte, fruit de la grève qui a sévi chez GM à la fin de l’année dernière.

Ah oui, on a aussi appris que le bolide pouvait se vendre trois millions de dollars quand on remplit une salle de passionnés à l’encan de Barrett-Jackson et qu’on offre les profits de la vente à une œuvre de charité.

La semaine dernière, ce sont les chiffres de la consommation de carburant de la Corvette C8 qui ont été le sujet de discussion. Le moins que l’on puisse dire, ce que ces derniers sont aux antipodes.

En fait, Ed Piatek, l’ingénieur en chef de la super voiture, a révélé que les cotes de consommation de carburant de la voiture seront, selon l’EPA, de 15,7 litres aux 100 kilomètres en ville (15 miles au gallon) et de 8,7 litres sur l’autoroute (27 miles au gallon). L’EPA (Environmental Protection Agency) devrait publier les chiffres officiels la semaine prochaine. Nous ne connaîtrons pas la cote combinée avant cette date.

Ces données, il ne faut pas l’oublier, seront obtenues avec un V8 de 6,2 litres à aspiration naturelle au cœur de la voiture. Le bloc produit 495 chevaux et 470 livres-pied de couple.

À titre de comparaison, la Corvette Stingray C7 la plus économique a obtenu 16 miles au gallon en ville (14,7 litres aux 100 km), 25 sur l’autoroute (9,4 litres) et 19 au total (12,4 litres). Ces chiffres étaient ceux du moteur V8 de 6,2 litres de 455 chevaux et 455 livres-pied de couple, un moteur qui œuvrait de concert avec une boîte manuelle à sept vitesses. (La C8 est à boîte automatique uniquement)

Nous allons bien sûr attendre de voir ce qui sera annoncé par l’EPA au cours des prochains jours/semaine, mais on ne sera pas loin de la vérité.