• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des voitures de luxe.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Parmi les voitures appartenant aux constructeurs de luxe, on retrouve trois catégories : sous-compactes/compactes, berlines de taille intermédiaire, berlines pleine grandeur.

Les luttes ont toutes été serrées, mais pour chaque groupe, trois modèles ont réussi à s’imposer vis-à-vis leurs rivaux.

Les meilleurs voitures compactes de luxe

La BMW 340Mi 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Longtemps, le segment des berlines compactes de luxe a été dominé par la BMW de Série 3. Ce modèle a toujours été LA référence. C’est donc sans surprise qu’on le retrouve dans notre trio de tête.

Le modèle phare de la marque allemande demeure très agréable à conduire, offrant un équilibre quasi parfait entre le confort et la sportivité. Bien sûr, on peut toujours aller vers un modèle M pour la performance ultime, mais on parle d’une autre catégorie ici. L’hybridité est aussi au rendez-vous avec un modèle rechargeable. Bref, il y a une Série 3 pour tout le monde.

L'Acura TLX A-Spec 2023-24 | Photo : Acura

Le deuxième modèle qui s’est imposé, c’est l’Acura TLX. Si nous ne sommes pas toujours tendres envers ce constructeur qui semble se chercher, avec la TLX, il s’est trouvé. Cette berline est tout simplement extraordinaire à tous les points de vue. Sa conduite, son confort, sa tenue de route, son style et son habitacle, au poil, en font un modèle fort intéressant. La variante Type S, qui offre plus de puissance, est plutôt irrésistible.

La Genesis G70 2024 | Photo : D.Boshouwers

Et notre troisième modèle dans cette catégorie, la Genesis G70, n’a rien à envier à ses rivales. Elle aussi offre un confort de premier plan, une qualité de construction irréprochable, et une conduite inspirante. Mieux, un nouveau moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres vient offrir plus de mordant à la version de base, ce qui permet au modèle de mieux s’imposer dans la catégorie.

Les meilleures voitures intermédiaires de luxe

Le segment des berlines de taille intermédiaire est également peuplé de modèles forts intéressants et convoités par les acheteurs à la recherche d’une voiture de luxe offrant plus de prestige.

La BMW 530i 2023-24 | Photo : BMW

Un peu à l’instar de la Série 3, la BMW Série 5 a longtemps été citée comme LA référence dans cette catégorie. Au milieu des années 90 et 2000, on parlait carrément du meilleur véhicule sur le marché, toutes catégories confondues.

À l’aube de 2025, elle est toujours aussi intéressante en raison de l’ensemble de son œuvre (confort, tenue de route, puissance). Cependant, elle n’est plus seule comme choix de premier plan dans sa catégorie, alors des modèles comme la Cadillac CT5 et la Genesis G80 viennent se montrer à la hauteur.

La Cadillac CT5 2024 | Photo : Cadillac

Dans le cas de la Cadillac CT5, il s’agit d’un modèle à découvrir, car il offre tout ce qu’un acheteur recherche dans cette catégorie. Le confort, la technologie, la performance, tout est digne du logo que l’on retrouve à l’avant. Et c’est sans compter sur la version CT5-V Blackwing qui a été considérée dans notre catégorie des voitures à moteur de plus de 5-cylindres.

Genesis G80 2024 | Photo : Genesis

Quant à la G80 de Genesis, c’est la voiture sans histoire de notre trio de tête, mais écrit sa propre histoire comme celle d’une voiture offrant un équilibre parfait entre la douceur, le luxe, la puissance, la fiabilité et le rapport qualité-prix. C’est assurément un modèle à découvrir.

Les meilleurs voitures pleine grandeur de luxe

Enfin, pour les constructeurs de luxe, il est impératif de proposer une berline pleine grandeur. C’est par là que passe l’image du modèle et par ce dernier que sont introduites les plus récentes innovations et technologies d’un constructeur. Les berlines pleine grandeur, ce sont les voitures des présidents et des dignitaires, des grands hôtels et des endroits où l’image fait foi de tout.

Conséquemment, les véhicules qu’on y retrouve sont tous de « petites » merveilles. Trois se sont quand même imposés pour composer notre trio de tête, soit la Série 7 chez BMW, la Classe S chez Mercedes-Benz et la Panamera chez Porsche.

Trois voitures allemandes, si vous ne l’aviez pas remarqué.

La BMW 760i xDrive M Sport 2024 | Photo : BMW

La Mercedes-Benz Classe S 2024 | Photo : Mercedes-Benz

Avec la Série 7 de BMW, ainsi que la Classe S de Mercedes-Benz, vous retrouvez des recettes similaires. La technologie est à l’honneur, tout comme l’innovation avec des écrans qui ont pour mission de toujours en offrir plus. Qu’on pense à cet écran de télévision qu’il est possible de déployer à l’arrière de la BMW pour une expérience cinéma hors du commun. Et que dire de l’Hyperscreen de Mercedes-Benz qui transforme la planche de bord en immense écran servant à la fois de centre de données pour la conduite, d’interface multimédia, ou de surface pour la diffusion de contenu ?

Chacun de ces modèles offre un niveau de confort divin, de la puissance à revendre, et des places arrière où l’on a simplement envie de s’installer pour se laisser conduire.

La Porsche Panamera 2024 | Photo : Porsche

Avec la Panamera de Porsche, on retrouve aussi ces éléments, mais présentés de façon moins ostentatoire. Ici, c’est la conduite qui prime, alors que cette voiture est pour le président d’entreprise qui aime conduire plutôt que de se laisser conduire. Et parce qu’on est chez Porsche, il y a des variantes à revendre, offrant quelque chose de très raisonnable avec l’hybridité, ou encore la démesure avec des niveaux de puissance et de performance qui sont déments.