• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des sportives.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Cette fois, il est question des sportives. L’univers qui regroupe ces modèles est large, car on retrouve un peu de tout là-dedans, de la petite MX-5 à quelque 40 000 $ à une Porsche 911 Sport Classique à plus de 300 000 $. Également, on retrouve de tout en fait de mécaniques, avec de petits moteurs 3-cylindres et de tonitruants V8.

C’est pourquoi nous avons créé ici trois groupes. D’abord, les sportives équipées de moteurs à trois ou à quatre cylindres. Puis, celles pourvues d’un moteur de cinq cylindres et plus, mais vendues à moins de 80 000 $. Enfin, celles aussi équipées de moteurs d’au moins cinq cylindres, mais offertes à plus de 80 000 $.

Ça permet de comparer des pommes avec des pommes, ou plutôt d’éviter de comparer des pommes avec des oranges.

Les meilleures sportives (3 ou 4 cylindres)

Au cours des 10 dernières années, on a vu une prolifération de modèles sportifs équipés de plus petites mécaniques. La Ford Mustang en est un bel exemple. Dans son histoire récente, elle proposait V8 et V6, mais pas de 4-cylindres. Ajoutez à cela les variantes sportives de modèles communs comme la Honda Civic et la Toyota Corolla, et vous avez maintenant un segment bien nourri de sportives animées de petites mécaniques.

Hyundai Elantra N 2024 | Photo : Hyundai

Les propositions sont intéressantes dans ce groupe de véhicules, mais trois modèles ont retenu l’attention de nos chroniqueurs, soit la Hyundai Elantra N, la Mazda MX-5 et le duo Volkswagen Golf GTI / Golf R.

Avec la Elantra N, vous avez entre les mains une berline qui a profité du savoir-faire d’Albert Biermann, celui qui a mis au point les récentes versions M chez BMW. Cette simple information devrait vous convaincre d’aller essayer cette voiture. Son 4-cylindres turbo de 2,0 litres est certes puissant à 276 chevaux, mais c’est son équilibre et le travail de son châssis lorsqu’on la pousse, ainsi que son freinage qui est vraiment impressionnant.

Mazda MX-5 2023-24 | Photo : D.Heyman

Quant à la MX-5, a-t-on besoin de la vanter une fois de plus ? Cette voiture est la définition même d’une thérapie, alors qu’elle nous fait oublier tous nos problèmes et nous colle le sourire aux lèvres. Il faut la comparer à un bon vin.

Volkswagen Golf GTI et Golf R 2024 | Photo : Volkswagen

Enfin, avec le duo offert par Volkswagen, vous avez deux machines extraordinaires. La GTI vous en offre amplement de puissance à 241 chevaux, mais la R, avec son rouage intégral et ses 315 chevaux, est difficile à résister.

Une berline, une décapotable et un modèle à hayon, voilà ce qui compose notre trio de tête dans cette catégorie. Assez incroyable lorsqu’on y pense.

Les meilleures sportives (5-cylindres et plus, moins de 80 000 $)

Dans notre catégorie de sportives à moteur 5-cylindres et plus, on retrouve d’autres types de véhicules, plus puissants, mais aussi plus cher. En fait, les modèles sont tellement nombreux qu’il a été sage de scinder le tout en deux groupes, selon un critère relié au prix. Il est en fait difficile de demander à un Acura TLX Type S de rivaliser avec une Porsche 911.

Acura TLX Type S 2024 | Photo : Acura

Ainsi, pour moins de 80 000 $ (avant les taxes et les frais bien sûr), nous avons trois modèles qui ont fait l’unanimité, soit l’Acura TLX Type S, justement, ainsi que la BMW M2 et la Cadillac CT4-V Blackwing.

Avec la TLX Type S, vous avez une voiture parfaitement équilibrée, mais qui demeure civilisée avec un niveau de confort supérieur, et une fiabilité qui a fait ses preuves. La qualité d’assemblage de ce modèle est aussi une référence. La puissance est correcte à 355 chevaux, mais on n’achète pas cette voiture pour ses simples prestations ; elle représente un tout très attrayant.

BMW M2 2024 | Photo : BMW

Du côté de BMW, la M2 offre un agrément de conduite exquis. Son 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres délivre 453 chevaux et 550 lb-pi de couple, un niveau de prestation extraordinaire pour un modèle de petit gabarit. Ça permet un temps de 4,1 secondes au 0-100 km/h, un chrono digne des ligues majeures. Le style du modèle ne fait toutefois pas l’unanimité, mais comme certains sages ont déjà déclaré, de l’intérieur, on l’oublie.

Cadillac CT4-V Blackwing 2023-24 | Photo : K.Soltani

Quant à la Cadillac CT4-V Blackwing, un essai suffit pour comprendre que Cadillac a accouché d’une bête en smoking ici. Cette voiture à l’allure plus discrète propose plus de chevaux que la BMW M2 (472) et un couple de 445 lb-pi, fruit du boulot d’un V6 biturbo de 3,6 litres. Elle aussi peut boucler le 0-100 km/h en 4,1 secondes.

Les meilleures sportives (5-cylindres et plus, plus de 80 000 $)

Enfin, avec les modèles équipés de mécaniques de plus de 5-cylindres, mais vendus à plus de 80 000 $, le choix est aussi vaste que déchirant. Notez que nous n’avons pas inclus les voitures exotiques dans cette catégorie, car il est évident qu’à 300 000 $ ou à 400 000 $, on parle d’une autre classe de véhicules.

Et quels sont les produits qui ont réussi à s’imposer pour former notre trio de tête ?

Cadillac CT5-V Blackwing 2023-24 | Photo : Cadillac

Dans un premier temps, on retrouve la Cadillac CT-5-V Blackwing. Si la division de luxe de General Motors a réussi un petit miracle avec la CT4-V Blackwing, imaginez ce qu’elle a pu faire avec un modèle plus gros et doté d’un V8. L’orgie est ici poussée à 668 chevaux et à 659 lb-pi de couple, pour des résultats incroyables. On parle de 3,6 secondes au 0-100 km/h avec la boîte automatique, et de 3,8 secondes avec la boîte manuelle. Oui, il est possible de piloter une Cadillac sportive munie de trois pédales. La joie.

Porsche Cayman GTS 4.0 | Photo : D.Rufiange

Nos deux autres modèles faisant partie de notre trio sont des créations de Porsche, soit le duo 718 Boxster/718 Cayman, ainsi que la mythique 911. Ces voitures n’ont plus besoin de présentation, elles qui représentent le summum en matière de conduite automobile.

La question est de savoir si vous voulez que votre sportive hyper puissante soit dotée de deux ou de quatre portes.