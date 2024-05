La gamme de VUS électrifiés Jeep Wrangler 4xe s'agrandit d'un nouveau modèle, avec l'introduction ce matin du Wrangler Willys 4xe. Visant ouvertement à plaire aux plus nostalgiques d’entre nous, cette nouvelle variante est « inspirée du patrimoine », comme le dit son constructeur. Elle représente également le nouveau modèle de base de la gamme Wrangler 4xe.

« Les clients de la Jeep Wrangler 4xe qui recherchent la combinaison ultime de capacités et d'électrification, avec une touche rétro, peuvent désormais l'avoir. Le lancement du nouveau Wrangler Willys 4xe 2023, inspiré du patrimoine, associe une consommation de 49 MPGe à un couple de 470 lb-pi et des capacités Jeep inégalées, un rapport de gamme basse de 2.72:1 pour les quatre roues motrices, des essieux Dana 44 à usage intensif et un nouveau prix d'entrée pour la gamme Wrangler 4xe de l'année-modèle 2023, qui continue d'être l'hybride rechargeable le plus vendu en Amérique. »

- Jim Morrison, vice-président senior et responsable de la marque Jeep en Amérique du Nord.