Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, avant

Toyota vient possiblement de frapper un circuit, pour reprendre un terme de baseball à l’aube d’une autre saison qui est sur le point de s’amorcer. Ce coup de circuit, c’est l’arrivée sur notre marché de la GR Corolla, une variante ultra sportive de son modèle phare.

Les lettres GR, rappelons-le, nous renvoient à la division de performance et de course de Toyota, Gazoo Racing. Les véhicules qui portent ces lettres témoignent du sérieux de l’entreprise en la matière. On avait déjà la GR Supra et la GR86. Voici maintenant une version à la sauce Corolla.

Le grand dévoilement du modèle vient d’avoir lieu à Long Beach, en Californie.

Et on parle vraiment d’un bolide ici. La GR Corolla va répondre au travail d’un moteur 3-cylindres turbo (à injection) de 1,6 litre, lequel va fournir une puissance de 300 chevaux et un couple de 273 lb-pi. On s’approche des chiffres de la Honda Civic Type R. On entre aussi dans un univers récemment abandonné par Subaru qui a confirmé qu’il n’y aurait pas de suite à la WRX STI actuelle.

Bref, une belle occasion pour Toyota, une occasion que la compagnie s’empresse de saisir.

Maintenant, un peu plus sur ce bolide qui va se décliner en deux versions lors de sa première année sur le marché, et qui va offrir la motricité aux quatre roues pour une expérience ultime.

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, sur la piste

Les versions

Deux modèles seront proposés au pays. Dans un premier temps, la version Core qui est attendue un peu plus tard cette année. Cette dernière va se pointer bien équipée avec le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, un système multimédia sur écran de huit pouces, ainsi que des sièges chauffants (pas le volant, toutefois). L’habitacle aura bien sûr une touche sportive, entre autres avec la présence de baquets sport plus enveloppants.

L’effet est réussi et nous donne envie de prendre la route.

En 2023, une version spéciale à tirage limité sera proposée, la Circuit Edition. Celle-ci va repousser certaines limites, entre autres avec un toit en fibre de carbone, un aileron différent et un capot bombé avec prises d’air. Ses sièges sport vont se distinguer avec des accents de suède et son sélecteur de rapports va porter la signature Morizo. Cette variante va aussi se démarquer sur la piste grâce à des différentiels à glissement limité (Torsen) à l’avant et à l’arrière. Le modèle promet une distribution plus efficace du couple de la gauche à la droite et vice versa.

Pour les coloris, c’est assez simple ; le blanc, le noir et le rouge (supersonique) pour la version Core, le blanc, le rouge, ainsi que le Heavy Métal pour la Circuit Edition.

Les modèles vont profiter de la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0 qui sert une kyrielle de caractéristiques. La GR Corolla est assemblée sur la plateforme GA-C de l’entreprise.

Les prix, vous le devinez, nous serons communiqués ultérieurement.

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, intérieur

La mécanique

Quant au moteur auquel nous faisions allusion, il s’agit d’une version retravaillée du bloc que l’on retrouve sous le capot de la GR Yaris qui est proposée ailleurs sur la planète.

Avec la GR Corolla, il va se montrer le plus efficace à haut régime. On annonce une optimisation du couple entre 3000 et 5500 tours/minute alors que le maximum de chevaux vapeur sera accessible à 6000 tours/minute. Ça promet.

Seule une boîte de vitesses manuelle à six rapports sera de la partie. L’inverse (l’automatique seulement) aurait été une hérésie.

Quant à la traction intégrale, elle a été développée par les sorciers de Gazoo Racing et elle est bien sûr inspirée de ce qui se fait en rallye. La chose la plus intéressante est sans contredit cette option qui va nous permettre de gérer la distribution de la puissance selon trois paramètres préétablis, question de donner à la voiture une personnalité différente.

Ça aussi, ça promet.

La GR Corolla sera chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4 dont la taille sera de 18 pouces (235/40R18).

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, roue

Et, évidemment, tout est pensé pour la performance avec une telle machine. Le centre de gravité est abaissé, notamment grâce à la présence d’un capot et de panneaux de portières en aluminium. L’aérodynamisme a aussi été grandement fignolé afin de rendre la voiture plus efficace et davantage collée au sol.

Quantité d’autres détails techniques nous ont été partagés par Toyota, entre autres sur le système d’échappement qui a été retravaillé pour améliorer la puissance, mais nous allons revenir avec ce genre d’informations lorsqu’il sera question de l’essai routier de cette GR Corolla.

Ce qui sera, assurément, un des moments forts des mois qui nous attendent.

D’ici là, on vous laisse avec les photos (différentes de celles qui ont fait surface en ligne plus tôt aujourd’hui), mais il est clair que le modèle en impose et interpelle tout amateur de conduite.

Photo : Toyota Toyota GR Corolla 2023, trois quarts avant