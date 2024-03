Il est toujours étonnant de jeter un coup d’œil aux chiffres de ventes des constructeurs lorsque ces derniers sont publiés, soit sur une base mensuelle ou lors de trimestres comme le préfèrent certains manufacturiers.

L’analyse de ces données nous permet d’observer des tendances, voir quels modèles performent mieux que d’autres, etc. Ça nous permet aussi de découvrir des perles, comme la vente de certains véhicules qui ne sont plus commercialisés depuis un certain temps déjà.

Comme une Dodge Viper, par exemple. Ainsi, les données publiées par Stellantis nous apprennent qu’un modèle a été vendu entre les mois d’avril et de juin. L’identité du véhicule (année, version, etc.) n’est pas connue, mais ça demeure étonnant, car la dernière Viper à avoir été produite nous ramène à l’année 2017.

Cela signifie que certaines versions, quelque part, reposent toujours dans les cours des concessionnaires. Dans le cas d’un modèle comme la Viper, on devine un exemplaire bien conservé à l’intérieur d’un immeuble. Chose certaine, le modèle était toujours considéré comme neuf.

Et la chose n’est pas rare. En 2020 et en 2021, un total de huit Viper ont été vendues ; quatre à chaque année pour être exact.

Le site Motor1, qui rapporte la nouvelle, fait aussi mention de la vente d’une BMW i8 au cours de la même période. Même que dans le cas de cette super voiture, cinq modèles ont trouvé preneurs depuis le début de l’année. La BMW i8 a tiré sa révérence à la fin de 2019.

Quelles seront les prochaines perles du genre à faire surface ? Il est impossible de le prédire, bien sûr, mais ce que l’on sait, c’est que le marché va nous réserver d’autres belles surprises du genre. Des véhicules neufs non vendus qui reposent à l’intérieur de concessions chez nos voisins du sud, il y en a plus que l’on peut imaginer.