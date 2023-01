• La Dodge Challenger a été plus vendue que la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro en 2022.

• Parce que la fin approche pour ce modèle, plusieurs en profitent pour se procurer une des dernières versions du modèle.

• L’année 2023 sera la dernière pour la Challenger qui sera remplacée par un muscle car électrique en 2024.

La Dodge Challenger, on le sait, en sera à sa dernière année en 2023. Il en sera de même pour sa cousine à quatre portes, la Dodge Charger. Les deux vont disparaître pour laisser la place à un muscle car électrique.

La fin approche, donc, pour la Challenger qui a effectué un retour triomphant en 2008, empruntant le style du modèle d’origine de 1970. La voiture ne devait être produite que quelques années, mais puisque la clientèle en a toujours redemandé, la voici toujours au catalogue 15 ans plus tard.

Généralement, la Challenger se vend moins que la Ford Mustang en Amérique du Nord, surtout que la représentante de Dodge montre son âge. Cependant, peut-être parce que ça sent la fin, le modèle a eu un regain de vie en 2022, si bien qu’il s’est plus vendu que la grande rivale chez Ford.

Concrètement, les ventes ont augmenté de 1 % en 2022. Dodge a vendu 55 060 unités de sa Challenger en 2022, contre 54 314 en 2021. C’est plus du quart de tous les modèles livrés par la marque en 2022, soit 190 795 exemplaires. La Dodge Charger a mené le bal avec 80 074 transactions cependant que le VUS Durango s’écoulait à raison de 55 433 unités. Fait amusant, Dodge a vendu 194 Journey, 4 Dart et une Viper. Ces trois modèles ne sont plus au menu chez ce constructeur.

La Ford Mustang, qui a occupé la deuxième place en 2022, a vu 47 566 acheteurs réclamer une version. De son côté, Chevrolet a vendu 24 652 Camaro au cours de la même période.

Le résultat de la Challenger demeure impressionnant, compte tenu de son âge. En même temps, parce que la fin est proche, plusieurs acheteurs en profitent maintenant. Ils seront peut-être même plus nombreux l’an prochain alors que de nombreuses éditions spéciales seront proposées et que certains collectionneurs voudront mettre la main sur des exemplaires de la dernière année commercialisée.

Et il ne s’agit pas simplement du dernier millésime d’un modèle donné ; on a possiblement droit au dernier muscle car à essence chez Dodge. C’est un pan d’histoire qui se tourne en 2023 avec la disparition de la Challenger.