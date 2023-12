• La Dodge Charger 2025 apparaît dans un message publicitaire

La Dodge Charger, telle qu’on la connaît depuis longtemps, est envoyée à la retraite à la fin de cette année. Au départ, l’avenir ne devait qu’être électrique pour celle appelée à la remplacer, mais on sait maintenant qu’une version équipée d’un moteur à combustion sera aussi au catalogue.

Depuis plus d’une année, on peut voir le concept SRT Charger Daytona dans les salons automobiles, le modèle appelé à venir prendre la relève. On vient d’avoir une idée de ce à quoi va ressembler ce dernier une fois passé à la production dans le plus récent message publicitaire diffusé par le constructeur.

Notez qu’on voit le modèle sous forme animée, mais ce qu’on distingue annonce assurément les lignes de la prochaine mouture de la voiture qui devrait prendre le nom de Charger.

Le véhicule apparaît brièvement dans la réclame Think Twice de Dodge, à l’intérieur de laquelle il est possible de voir un livre de souhaits de Noël portant la signature de Dodge et intitulé Santa’s Naughty List : An Origin Story (la liste des vilains du père Noël : l’histoire des origines). Ironiquement, on voit les Dodge Charger et Challenger actuelles dans cette liste (des modèles sont toujours en vente), ainsi que le VUS Durango.

Dodge entretient vraiment à merveille son image de méchant garnement (Bad Boy).

La voiture qui apparaît est peinte en rouge et reprend le design du concept Daytona. On remarque une ligne plus horizontale à la ceinture de caisse, ainsi qu’une forme légèrement distincte pour ce qui est de vitres latérales. Il faut considérer qu’on est devant un rendu, plutôt qu’une photo du modèle de production.

Le style demeure musclé et agressif, à l’image des produits actuels. Et les phares ronds ajoutent une petite touche rétro au véhicule, tout en représentant un clin d’œil à la signature visuelle de la Challenger qui s’apprête à quitter le marché.

Sous le capot, on sait qu’on aura droit à une version électrique avec différentes configurations en fait de puissance, et quantité d’options offertes pour personnaliser le modèle. Pour ce qui est de la déclinaison à essence, c’est le 6-cylindres (en ligne) Hurricane qui est attendu entre les roues avant. En ce moment, on retrouve deux préparations de cette mécanique turbocompressée de 3,0 litres ; une proposant 400 chevaux et 450 lb-pi de couple, l’autre, 500 forces et 475 lb-pi de couple.

Clairement, la variante la plus performante se trouvera du côté électrique.

Quant à la disponibilité de ce modèle, Dodge indique que son arrivée est prévue pour la fin de 2024.