• Une véritable Dodge Charger « General Lee » a été impliquée dans un accident de la route.

• La voiture est l’une de celle qui a été utilisée pour les tournages de la série Shérif, fais-moi peur !

• La Charger « General Lee » est assurément une des voitures de télé les plus populaires de l’histoire.

Parmi toutes les voitures qui sont devenues populaires grâce à une série télé ou à un long métrage, la Dodge Charger « General Lee » est assurément une de celles qui génèrent le plus d’attention partout où elle passe.

C’est la série The Dukes of Hazzard (Shérif, fais-moi peur !), célèbre pour ses nombreuses poursuites et cascades automobiles, qui l’a fait connaître. Bien sûr, la General Lee n’a jamais été détruite à l’écran, même si dans les faits, ce sont quelque 300 unités qu’on a pulvérisées au fil des sept années durant lesquelles a été diffusée la série.

Quant au modèle utilisé à l’époque, c’est une version 1969 qui était représentée au petit écran, bien que des éditions 1968 et 1970 aient été mises à contribution et maquillées pour ressembler à une 1969.

C’est également un modèle 1969 qui a été découvert mal en point dans le comté de Taney, au Missouri. Cette fois, la scène n’est pas celle d’une séquence de film ou de série télé, mais la triste réalité vécue par un conducteur un peu trop téméraire.

La Dodge Charger en question a été impliquée dans un accident qui a passablement massacré sa devanture. Ses deux occupants ont soufferts de blessures « modérées », selon ce qu’ont laissé savoir les autorités. Celles-ci ont aussi expliqué que le conducteur roulait trop vite pour les conditions de la route et a perdu le contrôle de la voiture.

Une mise à jour sur la page Facebook du Western Taney County Fire Protection District explique que les deux occupants de la voiture « n’étaient pas autorisés » à la conduire.

D’après les photos, on peut voir que c’est le côté conducteur qui a subi le plus de dégâts. L’impact a sévèrement déformé la carrosserie. Le pare-chocs est de travers et l’aile avant se trouve partiellement dans le compartiment moteur. Une partie du capot pend du côté passager. Le reste de l’extérieur ne semble pas avoir subi de dommages importants.

On peut aussi deviner des dégâts dans la salle des machines. L’angle de la roue avant suggère que la suspension aura besoin d’un examen approfondi.

Là où ça devient intéressant et fascinant, c’est que selon la publication Facebook du Western Taney County Fire Protection District, la Dodge impliquée dans l’accident serait une des originales utilisées sur le plateau de tournage à l’époque. Elle a bien sûr été restaurée en respectant ses spécifications d’origine, comme son intérieur beige et l’absence d’un rétroviseur du côté du passager.

Ce qui peut réconforter le propriétaire, c’est que sa voiture pourra assurément être réparé, car la valeur de cette Dodge Charger est très élevée sur le marché. On parle d’un produit qui vaut plus de 100 000 $ en fonds américains.