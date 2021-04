Dodge va construire d’autres Durango SRT Hellcat 2021

Le Dodge Durango SRT Hellcat a grandement fait parler de lui depuis qu’il a été annoncé, principalement parce qu’il s’agit d’une édition qui ne sera produite que pour l’année 2021 et que son tirage a été dès le départ annoncé à 2000 unités.

Ça et le fait que le VUS est animé par un V8 suralimenté de 6,2 litres, un moteur qui est bon pour 710 chevaux et 645 livres-pieds de couple pour des performances époustouflantes.

Concrètement, la production ne devait durer que six mois. Et pourquoi pas pour 2022 ? Une question de normes que le modèle peut respecter cette année, mais pas pour la prochaine année. D’où le tirage limité et réservé à l’année 2021.

Mais voilà qu’on apprend que la compagnie va produire d’autres exemplaires, toujours des 2021. La raison est bien simple ; les 2000 unités se sont envolées à la vitesse de l’éclair, ce qui a bien sûr laissé quelques consommateurs sur leur appétit. Dodge, de toute évidence, a l’intention de les sustenter.

« Chaque fois que vous lancez un véhicule en production limitée et que vous prévoyez de construire moins d’unités que le nombre de concessionnaires Dodge dans le pays, vous risquez de laisser beaucoup de clients très mécontents », a déclaré à Dodge Garage Bob Broderdorf, directeur des opérations de Dodge en Amérique du Nord. « Alors que nous finalisions le plan de production de cet incroyable VUS, nous avons trouvé le moyen de transférer certains moteurs V8 Hemi Hellcat de 6,2 litres d’autres véhicules pour nous assurer que chaque “commande vendue” dans nos systèmes sera construite. Nous ne voulions pas décevoir ces clients. »

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Dodge Dodge Durango SRT Hellcat 2021, écusson

On ne sait cependant pas combien d’unités additionnelles seront assemblées. Cependant, Bob Broderdorf mentionne que « certains » moteurs supplémentaires vont être transférés, ce qui élimine la possibilité d’un nombre important, genre similaire à la production initiale. La construction des « nouveaux » Durango SRT Hellcat va commencer en juin, selon le site Dodge Garage.

Au Canada, le prix du modèle apparaît à 103 579 $ sur le site de Dodge. On ne sait pas pour l’instant si certains des modèles supplémentaires qui seront construits vont traverser la frontière. On pourrait croire que oui s’ils ont été vendus à des consommateurs, car Dodge veut répondre à chaque demande.