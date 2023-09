Dodge Durango SRT Hellcat 2024 : dernier tour de piste

Le Dodge Durango STR Hellcat ne devait être produit qu’une seule année, en 2021, en quantité limitée (2000 unités). Sa popularité aura forcé la main de Dodge qui n’a cessé de le proposer depuis. Cependant, l’année 2024 sera la dernière pour la version à moteur Hellcat du Dodge Durango.

Cette fois-ci, c’est coulé dans le béton, car le moteur V8 suralimenté de 6,2 litres de la compagnie, connu sous le nom de Hellcat, cessera d’être produit à la fin de l’année. Il y aura donc des Durango SRT Hellcat 2024, mais les intéressés devront faire rapidement ; la production ne se poursuivra pas au courant de la prochaine année.

Le moteur Hellcat est toujours proposé avec le Ram 1500 TRX 2024, mais on rapportait récemment qu’une édition « finale » allait être offerte, mettant aussi fin au règne de cette mécanique avec la camionnette.

Dodge Durango SRT Hellcat, avant Photo : Dodge

Pour 2024, la puissance du Hellcat reste la même à 710 chevaux, ce qui permet d’effacer le 0-100 km/h en moins de 4,0 secondes avec ce modèle, ce qui est franchement impressionnant. Et violent ! En prime, on peut remorquer jusqu’à 8700 livres avec ce monstre.

Le Dodge Durango SRT Hellcat est équipé d’une boîte automatique à huit rapports, d’une suspension profitant de réglages plus sportifs, ainsi que de puissants freins Brembo. Le système de freinage comprend des étriers à six pistons et des disques de 15,8 pouces à l’avant, ainsi que des étriers à quatre pistons et des disques de 13,8 pouces à l’arrière.

Le modèle demeure pour le reste inchangé… et vieillissant. La génération actuelle a été présentée pour l’année… 2011. Oui, on l’a mise à jour depuis, mais il va bientôt être temps de passer à autre chose. Le Durango est toujours offert avec un moteur V6 de 3,6 litres, un V8 de 5,7 litres, ainsi qu’un autre V8 de 6,4 litres, celui de la version SRT 392.

Le moteur 6-cylindres turbo de 3,0 litres Hurricane sera le successeur logique, probablement lorsqu’on accouchera d’une prochaine génération, ce qui est prévu pour l’année 2025 avec le VUS anticipé Stealth.