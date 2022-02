Dans les coulisses automobiles, on parle depuis un certain temps déjà de l’arrivée d’un nouveau VUS nommé Hornet chez Dodge. L’utilitaire, qui sera une version plus générique du VUS Alfa Romeo Tonale qui a été présentée il y a quelques jours, semble être à l’essai, car il a été capté par un espion alors qu’il effectuait une sortie.

En effet, des captures d’écran d’une vidéo Facebook publiée sur le site du forum italien Autopareri confirment ce que tout le monde croyait à propos du lien entre le produit de Dodge et celui d’Alfa Romeo.

Et comme le montrent les images tirées de la vidéo qui a depuis été retirée, la ressemblance est bien réelle. C’est vrai pour l’extérieur comme pour l’intérieur. Les différences touchent les logos, le museau, les phares et les accents de carrosserie qui indiquent la livrée du modèle, peut-être un modèle R/T dans le cas qui nous intéresse.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Instagram (cmarzen_209) Le Dodge Hornet

Les deux recrues seront vraisemblablement construites côte à côte en Italie, ce qui signifie qu’elles vont partager une bonne partie de leurs organes. Le Tonale a déjà été confirmé avec un 4-cylindres turbo de 2 litres et 256 chevaux alors qu’un 4-cylindres turbo de 1,3 litre, combiné à un support électrique, proposera 272 chevaux avec la version hybride rechargeable.

Il est fort possible que la version commercialisée chez Dodge propose un moteur de base moins puissant, question de s’attaquer aux modèles de sa catégorie plutôt que de viser ceux dans la mire du Tonale.

Selon toutes les rumeurs qui ont circulé, le Dodge Hornet sera présenté en 2022 comme modèle 2023. Nous vous reviendrons bien sûr avec tous les détails lorsque le véhicule sera dévoilé.