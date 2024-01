Une Lamborghini ayant appartenu à Donald Trump a été vendue 1,1 million

Une Lamborghini Diablot VT Roadster achetée neuve par l’ex-président Donald Trump a été vendue au prix de 1,1 million de dollars américains samedi lors d’un événement tenu par le groupe Barrett-Jackson.

Il s’agit d’un record pour ce modèle historique.

L’ex-locataire de la Maison-Blanche a commandé cette voiture en 1997. Ce qui est unique à propos de l’exemplaire, c’est que son acheteur a demandé qu’elle soit peinte d’un bleu représentant l’épreuve Le Mans. Or, cette teinte n’était pas au catalogue cette année-là. Seulement, on lui a fait une faveur, car l’homme d’affaires avait une relation privilégiée avec les dirigeants de la compagnie.

Conséquemment, il s’agit de la seule Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 qui porte cette couleur. Un peu moins de 500 variantes VT Roadster auraient été produites.

Dans l’univers de la voiture ancienne, l’unicité vaut toujours son pesant d’or. Ajoutez à cela qu’on parle d’un modèle mythique, et qu’il a appartenu à une personnalité qui ne laisse personne indifférent, et vous avez entre les mains les raisons qui expliquent le prix de vente.

De plus, comme si ce n’était pas assez, le premier propriétaire de cette voiture lui a ajouté une touche personnalisée avec une plaque installée sur le seuil de la porte, une plaque indiquant « Donald Trump 1997 Diablo ». Pourquoi ne sommes-nous pas surpris ?

Selon Barrett-Jackson, aucune modification mécanique n’a été apportée au modèle, ce qui signifie qu’il est toujours animé par son V12 atmosphérique de 5,7 litres développant 492 chevaux.

Cette voiture était une véritable bombe à son époque.

Quant à l’histoire de la voiture, mentionnons que Donald Trump s’en est débarrassé en 2002. Elle est apparue sur le site eBay en 2016, mise en vente par un type qui l’aurait acheté en 2005. Ceux qui ont organisé la vente ne savent pas si d’autres propriétaires ont eu la voiture entre les mains.

La Diablo vendue a parcouru quelque 25 000 km depuis sa mise en service, ce qui est pas mal.

Il faudra un certain temps avant de voir une autre Diablo se vendre à ce prix. Généralement, des modèles en excellente condition se négocient autour de 300 000 $ US, si l’on se fie à la moyenne des résultats de ventes obtenus depuis 2019.

Commercialisée entre 1990 et 2001, la Diablo a été produite à raison de quelque 3000 exemplaires et variantes, et vendue à travers le monde.