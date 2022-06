Après une absence de deux ans, pandémie oblige, voilà que l’ÉcoRandonnée est de retour pour 2022, organisée encore une fois par l’AJAC. Voici la quatrième partie de notre compte rendu.

Jour trois

Après une nuit passée au populaire centre de villégiature de Deerhurst dans la région de Muskoka, le groupe a repris la route vers notre destination de Vaughn dans la banlieue de Toronto. Les organisateurs m’ont alors confié la Kia EV6 qui est ni plus ni moins que la jumelle de l’IONIQ 5 (mais que j’ai trouvée plus confortable !).

Photo : É.Descarries Le Kia EV6 est une presque jumelle de la Hyundai IONIQ 5

Cette voiture (chargée à 78 % me permettant une autonomie de 364 km) est également une électrique dotée de deux moteurs avec 320 chevaux sous le pied droit. J’ai fait un peu mieux avec l’EV6 qu’avec son cousin proche avec une utilisation énergétique de 19,2 kWh/100 km. Toutefois, mon trajet s’est fait que sur autoroute. L’auto roulait sur des Continental CrossContact.

Photo : É.Descarries Le coupé Volvo C40 tout électrique est à quatre portes!

Enfin, la dernière voiture que j’ai pu conduire lors de l’ÉcoRandonnée fut l’intrigant coupé C40 Recharge de Volvo. Je dis intriguant, car son style de coupé à quatre portes détonne un peu dans son segment. Mais c’est surtout le fait qu’il n’y a pas de clé de contact ou de commande manuelle pour faire démarrer le véhicule. Une fois en place au volant (avec la clé émettrice dans la poche), il suffit de passer en vitesse pour « activer » le coupé Volvo.

Sa motorisation se fait via deux moteurs électriques (un avant, l’autre arrière) qui, ensemble, produisent 402 chevaux. Je n’ai pu faire qu’une cinquantaine de kilomètres d’autoroute avec ce véhicule, ce qui m’a procuré une utilisation énergétique affichée au tableau de bord de 20,9 kWh.

Photo : É.Descarries Toyota avait aussi inscrit le populaire RAV4 en version Prime à l’ÉcoRandonnée.

Malheureusement, je n’ai pu conduire le Lexus NX 450h ni le Toyota RAV4 Prime. Mais au moins, je n’ai pas eu l’impression de perdre mon temps avec cette expérience. Contrairement à des évènements du passé, cette fois, l’équipe technique de l’ÉcoRandonnée a toujours trouvé des endroits facilement abordables pour recharger les véhicules. Et puis, j’y ai pris tellement de notes que je me sens mieux préparé que jamais à répondre aux questions des lecteurs concernant les voitures électriques.

Éventuellement, il me faudra participer à un évènement semblable qui mettra en vedette des camionnettes électriques (et on sait qu’il y en a plusieurs qui s’en viennent). J’ose espérer que l’AJAC prendra ma suggestion de ne choisir que des camionnettes en considération pour sa prochaine EcoRandonnée … et que je pourrai y participer !