Après une absence de deux ans, pandémie oblige, voilà que l’ÉcoRandonnée est de retour pour 2022, organisée encore une fois par l’AJAC. Voici la troisième partie de notre compte rendu.

À voir aussi : L’ÉcoRandonnée de l’AJAC : un retour salutaire en 2022, 1re partie

À voir aussi : L’ÉcoRandonnée de l’AJAC : un retour salutaire en 2022, 2e partie

Jour deux

La deuxième journée complète de l’ÉcoRandonnée a débuté par la traversée de la Baie Georgienne de Tobermory à l’île de Manitoulin à bord de l’imposant traversier Chi-Cheemaun qui voguait à quelque 14,2 nœuds à l’heure (soit environ 27 km/h).

J’ai atteint la terre ferme au volant d’un tout nouveau Kia Sportage hybride avec moteur à quatre cylindres de 1,6 litre avec moteur électrique et boîte automatique combinée à la transmission intégrale. La puissance indiquée (combinée) était de 227 chevaux alors que les pneus installés d’usine par le constructeur étaient des Goodyear Assurance.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : É.Descarries Le Sportage hybride de Kia en préparation pour la deuxième journée de l’ÉcoRandonnée

Roulant (en convoi…pas le choix, il n’y a qu’une route à la sortie du traversier) sous une fine pluie persistante avec une brume agaçante, j’ai quand même terminé ce segment de route avec une consommation affichée au tableau de bord de 5,6 L/100 km.

À voir aussi : notre essai du Kia Sportage

Photo : É.Descarries La seule route qui est une continuité de la traversée de la Baie Georgienne est la Route 6 sur l’ile Manitoulin

J’ai ensuite échangé mon Kia pour un plus imposant Volvo XC90 T8 (avec ce tableau de bord toujours aussi difficile à comprendre). Le moteur de ce VUS (qui ressemble plus à une familiale) était un 4-cylindres turbocompressé combiné à un moteur électrique qui fait quelque 400 chevaux et marié à une boîte automatique à huit rapports ainsi que la transmission intégrale.

Ce segment de route étant une autoroute sans grands obstacles, j’ai pu en arriver à une consommation moyenne de 7,6 L/100 km. Notons que les pneus de cette Volvo étaient des Pirelli Scorpion Verde à basse résistance au roulement. J’ai terminé ce segment de route à Sudbury où nous nous sommes arrêtés à un centre de congrès où se déroulait justement un Congrès sur l’écologie dans les mines de la région, Mines to Mobility.

À voir aussi : notre essai du Volvo XC90

Photo : É.Descarries Une surprise, Genesis avait décidé de présenter sa toute nouvelle G80 tout électrique avec une participation à l’ÉcoRandonnée

Malheureusement, le troisième segment de cette longue journée s’est déroulé sur une autoroute. Mais, heureusement, j’étais au volant de la toute nouvelle Genesis G80 purement électrique qui, à ce moment-là, n’avait pas encore servi à une présentation médiatique. Évidemment, Genesis nous avait demandé de respecter un embargo sur nos impressions de conduite, mais je crois que la plupart des lecteurs auront déjà compris que, malgré l’électrification de la G80, cette grande berline ne pouvait être que rapide et confortable. Roulant sur des pneus Michelin Primacy Tour, j’ai réussi l’exploit de passer à 15,5 kWh/100 km !

Photo : É.Descarries Les deux Ioniq 5 que Hyundai avait inscrits vue ici à North Bay

Le quatrième segment, le dernier de la journée, s’est fait au volant de la Hyundai Ioniq 5, le seul véhicule de tout le groupe que j’avais déjà essayé avant l’évènement. Je me suis donc retrouvé en terrain connu, mais celui-ci avec ses deux moteurs électriques qui totalisaient une puissance équivalente à 320 chevaux n’a pu faire mieux que 20,1 kWh/100 km. Roulant surtout sur autoroute, je m’attendais à une plus grande « économie » d’électricité. Cette auto roulait aussi sur des Michelin Primacy Tour.

À voir aussi : notre essai du Hyundai Ioniq 5

Demain, la conclusion de notre compte rendu de l’EcoRandonnée 2022 organisé par l’AJAC.