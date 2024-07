Electrify America vient d’annoncer un projet pilote visant à réduire le temps d’attente à certaines stations de recharge. Le but ; faire en sorte que plus de gens puissent profiter des services offerts, et évidemment que le plus de gens en soient satisfaits.

Pour y arriver, les recharges seront limitées à 85 %.

Avant d’aller plus loin, précisons qu’il s’agit d’un projet pilote d’Electrify America, et que ça ne touche pas le pendant canadien Electrify Canada. Initialement, le projet va concerner 10 stations en Californie, aux États-Unis, mais si l’exercice est concluant, l’idée pourrait faire des petits et s’étendre au continent.

Pour ce qui est du fonctionnement, ce sera plutôt simple. Lorsqu’un véhicule va atteindre sa capacité de 85 %, un chrono de 10 minutes sera lancé. Si l’utilisateur n’a pas retiré son véhicule du chargeur à ce moment, des frais d’immobilisation s’appliqueront.

Une station du réseau Electrify America | Photo : Electrify America

Certains trouveront peut-être la mesure extrême, mais d’autres applaudiront. De nombreux propriétaires de véhicules électriques ont déjà vécu une situation où ils arrivent à une borne pour trouver une voiture rechargée, mais pas de propriétaires, ce qui les empêche de pouvoir profiter aussi du système.

De plus, de la façon dont sont conçus les véhicules, leur vitesse de recharge ralentit dès qu’elle dépasse 80 %. Il n’y a donc pas grand-chose à gagner à passer plus de temps à une borne publique pour récupérer le dernier 20 %.

Voilà pourquoi, lorsqu’on fait l’essai d’un modèle, on parle toujours du temps de recharge pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % ou de 20 % à 80 %.

Un exemple bien simple. Un Kia EV6 mettra environ 16 minutes pour passer de 10 % à 80 %. Il faudrait compter un autre 15 à 20 minutes pour faire passer le niveau de 80 % à 100 %. C’est donc beaucoup de temps que les véhicules passent aux stations pour récupérer seulement 20 %.

Les bornes choisies pour le projet pilote sont à des endroits où l’achalandage est très élevé. Electrify America mentionne que pour ceux qui ont besoin d’une recharge à 100 % pour atteindre leur destination sans avoir à s’arrêter de nouveau, d’autres bornes pourront être trouvées à proximité, sans limites sur le pourcentage de recharge.

Le projet pilote doit être lancé ce mois-ci. Nous allons surveiller de près la réaction des consommateurs.