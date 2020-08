Comment bien entretenir sa voiture ?

En collaboration avec Auto Expo

Une voiture est un outil nécessitant une attention toute particulière qui dépasse souvent le simple entretien usuel. Si vous aimez les automobiles, et notamment celles qui durent dans le temps, vous devez savoir à quel point l’entretien est important.

Cela permettra de préserver tous les organes vitaux de votre véhicule et vous éviter de bien mauvaises surprises. Mais aussi de garder votre voiture dans un aspect visuel satisfaisant.

Voici sans plus attendre toutes nos recommandations pour garder une auto en bon état :

1. L’entretien mécanique de la voiture

Nombreuses sont les pièces mécaniques qu’il faudra bien entretenir sur une voiture. Le moteur reste bien entendu la pièce maitresse du véhicule. Il convient donc de l’entretenir de façon rigoureuse.

Bien sûr, cela passe souvent par respecter scrupuleusement les révisions et vidanges préconisées par le constructeur.

Pensez également à changer la batterie si cette dernière montre des signes de faiblesses.

Mais aussi les disques et plaquettes de freins, le freinage restant un organe vital dans un véhicule.

Photo : Storyblocks.com Entretien du moteur du véhicule

2. Bien vérifier les niveaux

C’est de l’entretien assez simple et que tout le monde peut faire à la maison. Pas besoin d’être un pro de la mécanique.

Donc pensez à vérifier fréquemment les niveaux d’huile mais aussi de liquide de refroidissement, de frein, de direction assistée et de lave-glace. Les différentes jauges vous permettront de savoir si vous devez rajouter ou non du produit.

Certaines personnes peuvent avoir tendance à négliger ce contrôle. Pourtant il en va de la santé mécanique de votre voiture et de votre sécurité.

Photo : Auto123.com Vérifier les niveaux d'huile

3. Des pneus toujours bien gonflés

Les pneus c’est ce qui lie la voiture à la route, il est donc très important de leur prêter une attention toute particulière.

Tout d’abord au niveau de la pression. Ces derniers doivent être gonflés selon les préconisations du constructeurs (souvent affichés au niveau de la portière). Un pneu sous-gonflé ou sur-gonflé pourra s’abîmer plus rapidement et entrainer une consommation excessive de carburant.

Outre cela, il faudra bien entendu vérifier régulièrement le niveau d’usure de vos pneumatiques.

Photo : MasterMechanic.ca Remplissage de pneus

4. L’entretien esthétique

Bien sûr, il va être important de nettoyer régulièrement votre voiture. Au-delà du nettoyage classique et régulier, il convient de procéder parfois au polissage pour redonner une seconde jeunesse à la peinture.

Aussi, certains petits accessoires autos pourront être bien pratiques pour préserver la carrosserie de votre voiture et les divers petits accrochages du quotidien. Je pense notamment aux caméras et radars de recul.

On trouve tout un tas d’accessoires autos qui seront très pratiques pour entretenir votre automobile au quotidien et vous éviter de nombreux déboires.

Certains sites comme Auto Expo vous proposeront toute une série de guides d’achats pour ne pas vous tromper au moment de choisir.

Photo : WBTV Charlotte Entretien esthétique

5. La visibilité

Que ce soit l’état de votre pare-brise, des vitres latérales ou des rétroviseurs, veillez à avoir une visibilité toujours parfaite. L’entretien des vitres peut se faire grâce à un chiffon et des produits spécifiques. Les balais d’essuie-glace devront eux-aussi être changés pour rester efficace.

Enfin, pensez à contrôler de temps en temps vos feux et clignotants (l’idéal est d’être deux).

Voilà, ces quelques petits gestes vous permettront d’avoir une auto avec une meilleure fiabilité et de diminuer le risque de mésaventures.

Bien sûr cette liste est non-exhaustive et ne saurait dispenser d’un contrôle régulier des organes vitaux de votre voiture par un professionnel. Il sera le plus à même de répondre à toutes vos questions et de vous aider selon le profil de votre véhicule.

Julien.