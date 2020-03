Les efforts du monde automobile au cœur de la pandémie de la COVID-19 sont à souligner. Ford, General Motors (GM), Tesla, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), autant de marques américaines qui se mobilisent pour venir en aide à tous les milieux, sans oublier les autres qui contribuent également d’une façon ou d’une autre.

Chez FCA, le dernier effort en lice comprend la fourniture d’un million de repas pour des enfants. On sait déjà que la compagnie s’est engagée à produire des masques pour les premiers répondants. Elle étend désormais son aide là où elle est requise, soit avec organisations caritatives fournissant des services alimentaires aux écoliers en congé forcé.

« Il n’y a jamais eu de moment plus important pour aider les enfants et leurs familles ayant des besoins vitaux dans nos communautés que pendant cette période de grande incertitude. » - Mike Manley, chef de la direction de FCA

FCA travaillera en partenariat avec des organisations à but non lucratif et des fondations qui fournissent de la nourriture aux enfants, et ce, jusqu’au retour en classe de ces derniers. On sait qu’en bien des endroits, certaines familles comptent sur les repas qui sont fournis en milieu scolaire pour joindre les deux bouts.

FCA va contribuer à la fourniture de plus d’un million de repas aux enfants d’âge scolaire dans les communautés entourant ses principales usines de fabrication en Illinois, en Indiana, au Michigan et en Ohio. Le programme sera ensuite étendu à l’échelle nationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, afin de soutenir des efforts d’aide similaires pour les enfants qui auraient normalement accès aux services de repas scolaires.

Et en plus des masques qui seront livrés, FCA investit maintenant des ressources techniques, logistiques et de fabrication dans la production d’équipements médicaux et d’équipements individuels de protection.

« En cette période de besoin, nous avons concentré nos ressources sur les actions que nous pouvons mettre en œuvre rapidement et qui auront le plus grand impact, comme nous l’avons fait en Italie dès le début de l’urgence », a ajouté M. Manley.