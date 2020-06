Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) procède au rappel de 13 569 Jeep Cherokee au Canada afin de résoudre un problème de transmission qui peut potentiellement entraîner une perte de puissance ou une situation où le véhicule pourrait bouger alors qu’il est à l’arrêt à la position « Park ».

Le communiqué émis par la compagnie explique ceci : « L’examen de données recueillies auprès de clients a donné lieu à une enquête qui a découvert qu’une connexion de transmission pouvait, dans certaines circonstances, glisser. Si cela devait se produire, cela pourrait entraîner une perte de propulsion et empêcher la transmission d’engager la position “Park” lorsque le véhicule est à l’arrêt ».

FCA indique que les ateliers de réparations des concessionnaires Jeep vont installer un logiciel de mis à jour qui alertera le conducteur du dysfonctionnement lorsqu’il se produira. Si le véhicule est en mouvement, l’ordinateur va automatiquement déplacer la puissance vers les roues arrière pour maintenir la propulsion. Si un dysfonctionnement est détecté alors que l’on tente de se garer, le système appliquera automatiquement le frein de stationnement pour empêcher le véhicule de se déplacer seul.

Le rappel ne concerne que les modèles à traction intégrale du Jeep Cherokee des années 2014 à 2017 équipés d’une unité de transfert de puissance à deux vitesses qui simule le type de boîte de transfert à deux vitesses que l’on trouve dans de nombreux camions et VUS à quatre roues motrices (non permanent). Jeep identifie ces systèmes comme « Active Drive II » ou « Active Drive Lock ». Le premier était optionnel sur quantité de versions ; le second était de série sur tous les modèles Trailhawk.

Photo : Jeep Jeep Cherokee Trailhawk 2015

Les véhicules équipés du système de transmission intégrale « Active Drive I », plus courant, et qui ne dispose pas d’un mode de vitesse réduite, ne sont pas concernés par le rappel.

Selon FCA, un accident a été enregistré en lien avec ce problème, mais aucune blessure n’y a été associée. Des avis seront envoyés aux propriétaires des modèles rappelés dès le mois prochain.

Sur le site de Transports Canada, le problème est décrit comme suit : « Sur certains véhicules équipés d’un groupe de transfert d’énergie (PTU) à deux vitesses, les cannelures d’entrée sur le différentiel avant peuvent s’user et faire défaut. Si cela se produit, il pourrait y avoir une perte de puissance au niveau des roues. De plus, la position de stationnement pourrait ne pas maintenir le véhicule en place, ce qui permettrait au véhicule de se déplacer subitement. »

Pour savoir si ce rappel concerne votre véhicule, vous pouvez effectuer une vérification en consultant le site Mopar.