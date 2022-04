L’industrie automobile traverse une période difficile, surtout en ce qui a trait à l’approvisionnement, on ne vous apprend rien de ce côté. Conséquemment, tout événement pouvant compliquer davantage la situation devient plus grave et prend des proportions plus importantes.

On l’a vécu avec la tragédie du Felicity Ace il y a un peu moins de deux mois. Ce navire transportant des centaines de modèles a pris feu avant de sombrer au fond de l’océan. On savait que plusieurs produits du groupe Volkswagen se trouvaient à bord au moment de l’incident, mais on ne savait pas exactement quels modèles, ainsi que leur nombre.

Et bien, on a maintenant un portrait plus juste de la situation, car une partie du manifeste du navire, rendu public, a été aperçu par les gens de Top Gear.

Voici donc une liste partielle de ce qui a été perdu dans la mer, telle que publiée par le site Jalopnik.

• 5 Volkswagen ID.4 (inscrits comme véhicules d’essai)

• 83 Volkswagen Golf (GTI et R)

• 50 Audi Q3

• 3 Audi A4 décapotables

• 44 Audi A5 Sportback

• 10 Audi A5 (coupé)

• 34 Audi e-tron

• 9 Audi e-tron Sportback

• 126 Porsche identifiés comme Bratislava. Cette usine fabrique le Cayenne.

• 23 Porsche Zuffenhausen 85 où sont assemblées les 718, 911 et Taycan

• 25 Porsche Zuffenhausen (sans le chiffre 85). Le poids moyen de ces modèles, 4475 lb, laisse croire qu’il s’agit des Taycan.

• 19 Porsche Leipzig 62 (soit le Macan ou la Panamera)

• 3 Bentley Continental Flying Spur

• 6 Bentley Continental GT

• 12 Bentley Continental GTC

• 12 Bentley Bentayga

• 5 Lamborghini Huracan

• 6 Lamborghini Aventador

• 10 Lamborghini Urus

Ça, c’est pour les véhicules neufs et les pertes des constructeurs. Or, il y avait d’autres modèles à bord, appartenant assurément à des particuliers.

• Porsche Cayenne 2015

• Ford Mustang 2015

• Kia Soul 2014

• Nissan Versa Note 2018

• Volkswagen Jetta 2017

• BMW 750i 2007

• Honda Prelude 1996 (qui serait la 65e version SiR produite)

Cette liste serait celle des modèles destinés au marché des États-Unis. D’autres seraient sur le manifeste, probablement des produits prévus pour le Canada ou le Mexique, ou encore l’Amérique du Sud.

La valeur collective des véhicules perdus a été estimée à 400 millions.