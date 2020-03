Fermetures d’usines pour FCA, Volkswagen et Ferrari

Il fallait s’y attendre, certains constructeurs se sont vus forcés de suspendre les activités de certaines de leurs usines en raison du coronavirus. C’est notamment le cas du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), du fabricant italien Ferrari, ainsi que de la firme allemande Volkswagen.

De son côté, Ferrari a annoncé samedi dernier qu’elle cessera jusqu’au 27 mars la production à son usine de Maranello, en Italie, en raison de problèmes d’approvisionnement occasionnés par toutes les fermetures engendrées par le COVID-19.

L’arrêt des activités touche également l’écurie de Formule 1 de Ferrari, mais toutes les activités non liées à la fabrication se poursuivront, le personnel qui le peut étant invité à travailler à domicile.

L’Italie, on le sait, est l’un des pays les plus touchés par le virus. Elle a vu ses magasins, ses écoles et quantité de ses sites de travail être fermés à la suite d’un décret gouvernemental datant du 11 mars indiquant que les gens devaient éviter tout contact inutile avec d’autres citoyens.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Lamborghini ont également cessé leur production, tout comme nombreux de leurs fournisseurs. Dans le cas de FCA, les usines fermées sont réparties à travers l’Europe. Il en sera ainsi pour les deux prochaines semaines. Le groupe Volkswagen a également annoncé la fermeture de certaines de ses installations en Italie et en Espagne.

Il est bien sûr à souhaiter que les activités reprennent rapidement à ces endroits et que d’autres fermetures ne soient pas nécessaires ailleurs dans le monde. Nous surveillerons bien sûr la situation de près au fur et à mesure qu’elle va évoluer.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.