Ferrari ralentit la cadence dans sa transition électrique. Selon deux sources proches du dossier citées par Reuters, le constructeur de Maranello a reporté le lancement de son deuxième véhicule entièrement électrique, initialement prévu pour 2026, à 2028, au plus tôt. La cause ? Une demande quasi inexistante pour les bolides électriques ultras performants portant le logo de la marque.

Une première Ferrari électrique toujours prévue pour 2026

Ferrari, reconnue pour ses tonitruants moteurs V8 et V12, prévoit toujours de dévoiler son tout premier véhicule électrique cet automne, lors d’un événement qui va se dérouler en trois temps et qui culminera au printemps de 2026. Les premières livraisons sont prévues pour octobre 2026. Ce modèle, co-conçu avec l’ex-designer d’Apple Jony Ive, devrait coûter plus de 500 000 $ US et se distinguer par un format plus imposant — sans toutefois tomber dans le segment des VUS.

La réalité rattrape les ambitions électriques

Malgré ses efforts en électrification, Ferrari fait face aux mêmes défis que ses rivaux : des batteries trop lourdes, une puissance soutenue inférieure aux moteurs thermiques, et surtout, l’absence du rugissement mécanique tant prisé des clients fortunés. Selon l’une des sources, la demande pour une voiture sport électrique haut de gamme est actuellement « nulle ».

La Ferrari 296 GTB, modèle hybride | Photo : Ferrari

Ce manque d’intérêt laisse à Ferrari le temps de raffiner ses technologies maison. Le deuxième modèle électrique, perçu en interne comme la véritable percée stratégique de Ferrari dans l’électrique, pourrait être produit à raison de 5000 à 6000 unités sur cinq ans, un volume pour l’instant irréaliste.

Lenteur généralisée dans l’industrie du sport automobile

Ferrari n’est pas seule à mettre ses projets sur pause. Lamborghini, propriété de Volkswagen, a repoussé son premier modèle électrique à 2029. Porsche a ralenti ses ambitions électriques après les ventes décevantes des Taycan et Macan électriques. Même Maserati a annulé son projet d’un MC20 électrique.

Rendez-vous à l’automne pour la suite

Ferrari présentera son nouveau plan d’affaires à long terme le 9 octobre prochain. Il y sera question de sa feuille de route électrifiée… mais à un rythme clairement dicté par la réalité du marché.