Vous pouvez désormais réserver la Fiat 500e

On le sait, Fiat ramène la 500 au catalogue, cette fois en configuration tout électrique avec celle qu’on va désormais identifier comme la 500e. La division canadienne de l’entreprise a annoncé en milieu de semaine que les consommateurs canadiens pouvaient désormais effectuer une réservation en ligne.

Design extérieur de Fiat 500e 2024 Photo : Fiat

La 500e 2024 sera offerte à un prix de départ de 42 190 $ (PDSF de 39 995 $, avant les frais de transports et de préparation, notamment. Elle va proposer une autonomie d’environ 240 kilomètres grâce à la présence d’une batterie de 42 kWh.

Pour ce qui est de la recharge sur une borne de niveau 2, il faudra compter 4h 15 min.

Chez Fiat, on se réjouit bien sûr de cette annonce.



L'intérieur de Fiat 500e 2024 Photo : Fiat

"Nous sommes ravis que les amateurs canadiens de Fiat puissent désormais réserver leur 500e entièrement électrique en ligne", a déclaré Aamir Ahmed, directeur de Fiat pour l’Amérique du Nord. "Il s'agit d'un processus simple et direct qui vous rapproche un peu plus de la propriété d'un véhicule électrique convivial, amusant à conduire et qui laissera assurément un sourire sur votre visage."

Ironiquement, la 500e va devenir le premier véhicule électrique du groupe Stellantis à être proposé chez nous, alors qu’on attend des produits de la sorte chez Jeep et Ram, notamment.

Sièges de Fiat 500e 2024 Photo : Fiat

La Fiat 500e sera d'abord livrables chez les dépositaires de la Colombie-Britannique et du Québec, puis au reste des autres marchés du pays au fur et à mesure de l'augmentation de la production. En raison de son prix, elle est admissible aux rabais de 5000 $ du gouvernement fédéral, et des remises provinciales qui peuvent atteindre jusqu’à 7000 $.

Pour réserver un modèle, les gens intéressés n’ont qu’à se rendre sur le site de Fiat Canada (FiatCanada.com). Le modèle est assemblé à l'usine Mirafiori de Turin, en Italie.

Il devrait se pointer en concession au cours du printemps.