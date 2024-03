Après la 500e (Red) Edition, la prochaine variante de la Fiat 500e 2024 à être lancée au Canada sera l’édition La Prima, comme l’a annoncé Fiat aujourd’hui.

Voir : La Fiat 500e 2024 se vendra à partir de 39 995 $ au Canada

Voir : Production des premières Fiat 500e nord-américaines

Le prix de départ au Canada de cette version La Prima du modèle est de 44 995 $, avant d'ajouter les frais de 2 095 $. Ensuite, il y a le rabais fédéral de 5000 $ pour les véhicules électriques dans le cadre du programme iZEV, ainsi que les rabais provinciaux le cas échéant, qui ensemble peuvent réduire le prix d'affichage jusqu'à 12 000 $ (chiffre pour les acheteurs du Québec).

Comme pour la 500e édition (Red), le modèle sera d'abord lancé au Québec et en Colombie-Britannique. Dans ce cas-ci, le lancement aura lieu cet été, et un déploiement dans d'autres provinces est prévu au cours des mois suivants.

La toute nouvelle Fiat 500e La Prima 2024 Photo : Fiat

500e La Prima – quoi de neuf ?

L’édition La Prima introduit le système d’aide à la conduite active de niveau 2 sur la Fiat 500e en Amérique du Nord. Selon Fiat, il s’agit du seul véhicule électrique du segment à proposer un système ADAS (Advanced driver assistance systems) de niveau 2.

Le design extérieur comprend des coques de rétroviseurs assorties à la couleur de la carrosserie et des moulures DLO (Daylight Opening) chromées aux portières. La Prima dispose d’une couleur extérieure unique (Rose Gold), les autres options étant le Tuxedo Black et le Glacier White. L’intérieur est équipé de sièges en écocuir beige, d’un volant souple et d’un tableau de bord enveloppé d’écocuir.

Le système audio JBL à sept haut-parleurs avec caisson de basses est également unique et propose des lieux virtuels sélectionnés par Andrea Bocelli. Ces derniers offrent aux occupants une expérience audio en réalité virtuelle qui modifie les caractéristiques acoustiques de la voiture en fonction de l’endroit choisi. Pour vous donner une idée, les cinq environnements sont Ma salle de musique, Mon studio d’enregistrement, l’Opéra Giuseppe Verdi de Pise et l’Arène en plein air.

Design extérieur de Fiat 500e La Prima 2024 Photo : Fiat

Groupe motopropulseur de la Fiat 500e 2024

Le groupe motopropulseur entièrement électrique de la 500e délivre 117 chevaux et 162 lb-pi de couple via une configuration à traction. L’autonomie est estimée à 227 km, selon l’annonce d’aujourd’hui (notez que l’autonomie de la Red Edition annoncée le mois dernier était estimée à 240 km. D’où le terme « estimée », nous le supposons).

Le modèle est équipé d’une capacité de charge de 85 kW, ce qui se traduit par une récupération de 80 % du niveau d’énergie en 35 minutes environ sur une borne de charge rapide. Les utilisateurs peuvent retrouver 50 km d’autonomie en cinq minutes seulement, selon Fiat.

L'intérieur de la Fiat 500e La Prima 2024 Photo : Fiat

Sièges de la Fiat 500e La Prima 2024 Photo : Fiat