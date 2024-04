• Auto123 effectue un premier essai de la nouvelle Fiat 500e 2024, qui marque le retour du modèle en Amérique du Nord.

Miami, Floride - Après un hiatus de quatre ans sur le marché américain et un hiatus infini sur le marché canadien parce qu'elle n'a jamais été officiellement disponible ici, la Fiat 500e est de retour. Et, elle est plus massive, plus pratique, plus puissante et avec une meilleure autonomie que jamais.

Qui plus est, le modèle EV est désormais le seul moyen d'obtenir le supermini de Fiat ; le modèle à essence n'est plus disponible sur aucun marché. En Europe, la 500e de deuxième génération est déjà sur les routes depuis 2020.

« Il ne s'agit pas seulement d'une version électrique, c'est LA 500 », a déclaré Aamir Ahmed, directeur de Fiat North America, à propos de la nouvelle 500e. « C'est dire à quel point nous sommes confiants dans cette décision. Et avec cette voiture, vous verrez que le passage à l'électrique l'a rendue meilleure. »

Selon Aamir Ahmed, on parle d’un geste logique et responsable de la compagnie. Au sein du groupe Stellantis, Fiat est la marque la plus vendue au monde. Pourquoi ne pas proposer l'un de ses modèles les plus populaires uniquement en version électrique...

Nous avons pris la route, sous le ciel bleu et entouré des murs couverts de graffitis (sans parler des rues encombrées par la circulation - nous y reviendrons) de Miami, pour mettre à l'épreuve la nouvelle 500e de Fiat.

Fiat 500e 2024, de profil | Photo : D.Heyman

Design de la Fiat 500e 2024 - 8/10

Dans des véhicules comme les superminis ou les sous-compactes, le design joue un rôle crucial, souvent plus important que dans les catégories plus généralistes. Leur apparence extérieure agit comme une carte de visite. Prenez l'exemple de la Mini, de l'ancienne Fiat 500, ou de la Volkswagen Beetle. Ces modèles mettent en avant leur identité européenne et évoquent des images des rues ensoleillées de villes comme Nice, Barcelone ou Turin, le berceau de Fiat en Italie.

Dans cette optique, la nouvelle 500e est facilement reconnaissable comme une évolution de l'ancien modèle. Les roues sont repoussées vers les coins, le toit s'élève, il y a un petit becquet de toit, et ainsi de suite. Fiat a ajouté quelques détails supplémentaires tels que les « sourcils » à DEL au-dessus des phares à DEL de série, qui sont maintenant demi-ronds au lieu d'être ronds, ainsi que de jolis motifs de drapeaux italiens au-dessus des ailes avant, des jantes de 17 pouces de série.

Même l'emblème Fiat a été remplacé sur la plage arrière par un texte « Fiat » de la couleur de la carrosserie. Pas d'inquiétude pour les fans de la 500 : la calandre conserve le look "moustache".

Trois couleurs sont disponibles : noir, blanc et rouge. On devra attendre un peu pour la couleur « Acid Green » que reçoit le modèle Abarth réservé à l'Europe.

Fiat 500e 2024, en noir | Photo : D.Heyman

Fiat 500e 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur de la Fiat 500e 2024 - 8/10

Beaucoup de changements à l'intérieur, à la fois en termes de style et de confort. Le tableau de bord est toujours assorti à la couleur de la carrosserie, mais c'est le seul clin d'œil direct aux anciens modèles 500. Les compteurs analogiques imbriqués ont été remplacés par un écran numérique de 7,5 pouces, et le levier de vitesses traditionnel cède à une série de boutons.

Il y a un écran central de 10,25 pouces avec Uconnect5 et Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série.

En examinant de plus près, vous découvrirez des détails charmants, comme la silhouette de Turin gravée sur le plateau de chargement sans fil, ou des silhouettes de la Fiat 500 Cinquecento originale des années 60 intégrées dans les poignées de porte.

La transmission par sélection de boutons a pour but de réduire l'encombrement dans l'habitacle, ce qui est un thème récurrent dans la 500e. À cette fin, tout le matériel de conduite est placé très bas dans le châssis ; il n'y a pas besoin de tunnel de transmission, par exemple, ce qui augmente l'espace disponible.

Fiat 500e 2024, volant, tableau de bord | Photo : D.Heyman

La tablette de recharge sans fil, de série sur tous les modèles, est stratégiquement placée au-dessus de la rangée de boutons. Sous l'accoudoir central, vous trouverez des compartiments pratiques pour vos petits objets. Et pour votre boisson Starbucks, un porte-gobelet se rabat vers l'avant depuis la console centrale.

L'intérieur offre désormais un espace plus vaste et accueillant, avec des contours doux qui minimisent les risques de se cogner les coudes ou les genoux. L'accès aux sièges arrière a été amélioré, rendant leur utilisation plus aisée. Toutefois, cet espace reste peu confortable pour des adultes sur de longues périodes. Personnellement, je préférerais probablement garder les sièges arrière rabattus pour augmenter le volume de rangement, permettant ainsi de loger aisément deux sacs de hockey.

Globalement, la visibilité extérieure est excellente. L'intérieur est également spacieux, avec une hauteur sous plafond particulièrement impressionnante pour une Fiat 500, donnant l'impression d'un habitacle plus vaste qu'il ne semble.

La 500e ne perd des points qu'en raison de l'absence d'un coffre avant ou d'un toit ouvrant en option sur l'une ou l'autre des deux versions (Il s'agit de la (500e)RED (39 995 $) et de la Prima (44 995 $), soit dit en passant). Bien que les toits ouvrants aient tendance à réduire le dégagement au niveau de la tête, il y a tellement d'espace ici qu’à mon avis un toit ouvrant conviendrait parfaitement. Les sièges en tissu sont de série, tandis que les sièges en cuir sont inclus dans la finition La Prima.

Fiat 500e 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman

La technologie dans la Fiat 500e 2024 - 8,5/10

Uconnect5 confirme que le système d'info-divertissement de Stellantis est l'un des plus performants du marché. L'écran tactile est grand et réactif, les menus sont disposés de manière intuitive et nécessitent peu de manipulations pour sélectionner la bonne option. Le système de navigation quant à lui est alimenté par Tomtom. La 500e dispose d'un menu EV qui vous aide à surveiller votre charge, votre consommation d'énergie et ainsi de suite.

Bien que moins cruciale dans un véhicule de petite taille, la caméra de recul est remarquablement précise, même si elle ne propose pas de vue panoramique à 360 degrés dans aucune des versions. Les alertes de franchissement de ligne et de collision frontale sont incluses de série. Cependant, pour bénéficier du régulateur de vitesse adaptatif et d'une caméra offrant une meilleure visibilité sur les angles morts, il est nécessaire d'opter pour la version Prima.

Chargement

La charge de la batterie de 42 kWh de la 500e peut être effectuée sur des chargeurs rapides à courant continu de niveau I, II ou III. Le temps de charge, en niveau deux, permet de passer de 0 à 100 % de charge en six heures environ, et un chargeur rapide DC de 10 à 80 % en 35 minutes environ.

Fiat 500e 2024, sur la route | Photo : D.Heyman

Conduite de la Fiat 500e 2024 - 7,5/10

La puissance est évaluée à 117 chevaux et 162 lb-pi de couple, transmis immédiatement aux roues avant puisqu'il n'y a pas de transmission à proprement parler. Cela signifie qu'il y a une belle accélération au démarrage. Ce n'est pas une voiture de sport (on est pas dans les mêmes eaux que la 500 Abarth à essence de la génération précédente, d'ailleurs), mais il y a suffisamment de punch pour se faufiler dans la circulation à belle allure.

En parlant de circulation. Notre période de navigation dans les rues pastel bordées de palmiers de Miami a confirmé un e fois de plus qu’il y a énormément de monde dans cette ville. Les plages, les bus touristiques, les travaux routiers qui se multiplient, le fait que la voie de gauche devienne presque toujours la voie réservée aux virages à gauche - tout cela se combine pour créer un environnement un peu stressant. Ajoutez à cela le fait que les habitants de la plage traversent quand bon leur semble, et vous comprendrez pourquoi Fiat nous a amené à cet endroit en particulier.

Fiat 500e 2024, avant | Photo : D.Heyman

Parce qu’avec une autonomie maximale de 227 km, la 500e est une citadine à part entière, et Fiat n'a pas hésité à nous le rappeler tout au long de notre essai. Ce n'est pas un véhicule conçu pour faire de longs tracés. Valait mieux le mettre à l’épreuve dans son environnement natif.

Dans cet environnement précis, la combinaison d'une direction réactive, d'un châssis agile et d'un habitacle spacieux offre la sérénité requise pour se déplacer aisément. Il devient évident pourquoi les véhicules compacts, qu'ils soient appelés superminis ou voitures Kei, sont si prisés par les résidents des grandes métropoles : ils simplifient véritablement la vie urbaine.

Quelques-unes de vos questions sur la Fiat 500e 2024

Le Canada aura-t-il la version Abarth ?

Fiat n'a pas encore dit oui, mais elle n'a pas dit non non plus. La dernière fois que la 500 a été disponible au Canada, la version Abarth l'a été aussi, alors nous dirons que c'est logique. Cela dépendra sans doute de comment le modèle régulier se vend.

Y a-t-il des modes de conduite ?

Il y a trois modes de conduite : Normal, Range et Sherpa. Le dernier mode coupe toutes les ressources consommatrices d'énergie pour vous permettre de rentrer à la maison en toute sécurité. Si vous l'activez, vous sentirez l'accélération devenir moins réactive, la régénération plus forte une fois que vous aurez relâché l'accélérateur (elle vous permettra de vous arrêter sans jamais appuyer sur le frein, mais cette forme de conduite à une pédale ne peut pas être activée ou désactivée indépendamment des modes de conduite) et le système HVAC se désactiver, tout cela au nom de l'économie d'autonomie. Tout est sélectionnable via une molette située près de l'accoudoir.

Fiat 500e 2024, arrière | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La petite 500e a un sacré poids sur les épaules, surtout en Amérique du Nord. C'est le seul modèle qui sera vendu sur nos marchés pour l'instant, le porte-étendard si on veut d’une marque historique.

La 500e semble bien équipée. Elle remplit toutes les conditions fixées par le patron de Fiat, et les deux versions sont admissibles à des rabais fédéraux et provinciaux en Colombie-Britannique et au Québec - les deux seules provinces où elle sera vendue au départ, avant de se rendre dans les autres marchés vers la fin de l'année. Ce modèle offre donc un bon rapport qualité-prix, et d’ailleurs il sera à son entrée le véhicule électrique le plus abordable vendu au Canada, éclipsant même la Nissan LEAF. C'est une combinaison gagnante.

Les concurrents de la Fiat 500e 2024

- Mazda MX-30

- Mini Cooper S E

- Nissan LEAF

Fiat 500e 2024, de haut | Photo : D.Heyman

Fiat 500e 2024, phare | Photo : D.Heyman

Fiat 500e 2024, écusson 500 | Photo : D.Heyman

Fiat 500e 2024, coffre | Photo : D.Heyman