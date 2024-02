Production des premières Fiat 500e nord-américaines

• Fiat a entamé la production des premières 500e 2024 destinées à l’Amérique du Nord.

La Fiat 500 revient sous forme électrique cette année, avec celle qu’on va simplement identifier comme la 500e. La division canadienne de l’entreprise est fière de nous annoncer aujourd’hui le début de la production des premiers exemplaires destinés à l’Amérique du Nord.

Ces derniers sont sortis de la chaîne d’assemblage de l’usine Fiat de Mirafiori, située à Turin, en Italie. Le modèle est attendu chez nous avant la fin du mois de mars.

Les premières Fiat 500e destinées au Canada Photo : Fiat

Il sera très intéressant de voir la réaction du public vis-à-vis ce dernier. D’abord, les gens ont été échaudés avec les produits proposés jusqu’ici par la marque, notamment leur piètre fiabilité. Ensuite, puisque l’autonomie proposée par la 500e est plus limitée, soit 240 kilomètres (batterie de 42 kWh), il est certains que certains acheteurs vont regarder ailleurs.

Parallèlement, pour un produit surtout destiné à la conduite urbaine, 240 km, c’est suffisant. Et Fiat mise sur un autre atout, celui du prix. Bien que le modèle est proposé à partir de 39 995 $, avant les frais qui portent la facture à 42 190 $, il devient le plus abordable dans l’univers du véhicule tout électrique.

Avec les rabais gouvernementaux offerts, qui peuvent aller jusqu’à 12 000 $ selon l’endroit où l’on demeure au pays, ça devient plus intéressant. Rappelons que les rabais doivent être soustraits après avoir ajouté les taxes au prix de départ du véhicule.

Chez Fiat, on se réjouit de ce retour chez nous :

« Nous sommes ravis que la Fiat 500e ait officiellement commencé son voyage pour atteindre les clients en Amérique du Nord. La 500e a enregistré plus de 185 000 unités dans le monde depuis son lancement et joue un rôle important dans la transition écologique des villes à travers le monde, poursuivant ainsi le voyage d’électrification de la marque », a déclaré Olivier François, le chef de la direction de FIAT et directeur marketing mondial de Stellantis.

La Fiat 500e Photo : Fiat

En Europe, la compagnie nous rappelle que sa Fiat 500e connaît un vif succès, notamment en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et en Autriche.

Concernant les premières versions qui vont nous parvenir, on parle des modèles RED, qui vont mettre l’accent sur le rouge, sans surprise, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Les marchés du Québec et de la Colombie-Britannique seront d’abord alimentés, avant que la disponibilité du véhicule s’étende au reste du pays.