Fiat va proposer sa 500e tout électrique en Amérique du Nord. C’est bien. Cependant, si la marque veut vraiment revivre et effectuer une percée chez nous, elle devrait sérieusement considérer commercialiser la 600, un petit VUS plus spacieux et au style sympathique.

Et encore plus la variante 600e Abarth (tout électrique) qu’elle s’apprête à lancer.

Cette dernière est basée sur le VUS 600 dévoilé l’année dernière… pour le marché européen. On le voit, son style est beaucoup plus musclé et sportif. Il sera équipé du plus puissant groupe motopropulseur jamais développé par la marque Abarth.

Nul doute, il ferait un tabac auprès des amateurs de performance… à condition que le prix demeure « raisonnable ».

La photo partagée par l’entreprise nous laisse voir une version Scorpionissima, dotée d’une teinte violette qui ne laisse personne indifférent. Cette variante sera limitée à 1949 exemplaires et ne sera proposée qu’au lancement, il faut le souligner. Le modèle est porteur d’un pare-chocs avant qui s’étend davantage vers le bas, de jantes de 20 pouces pensées pour accueillir de plus gros freins, ainsi que d’un aileron monté sur le toit.

Abarth n’a pas partagé d’informations concernant les caractéristiques techniques de cette variante, mais une puissance de 240 chevaux a déjà été annoncée. Considérant que ce véhicule sera plus lourd, et que le modèle est le plus gros chez Abarth, les performances devraient être bonnes, mais pas hallucinantes non plus.

Ce sera à voir. Le modèle sera assurément amusant à conduire, surtout si l’on considère le fait qu’il sera doté d’un différentiel à glissement limité.

Comme mentionné, rien n’indique que Fiat commercialisera la 600 ni aucune de ses variantes chez nous. C’est dommage, car la 600 est un produit qui pourrait intéresser plusieurs acheteurs d’ici.