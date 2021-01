Fisker travaille sur une camionnette électrique

Henrik Fisker, le grand patron de la firme qui porte son nom, a publié sur son compte Twitter l’image d’une camionnette électrique sur laquelle son entreprise travaille.

Oui, une autre. Vous pouvez l’ajouter à la liste de tels modèles que nous vous présenteront demain.

À l’intérieur de sa publication, Henrik Fisker mentionnait que le travail était loin d’être terminé et que le style du modèle allait probablement être encore plus flyé que celui de l’étude présentée.

Il a également déclaré que son entreprise vise à faire de ce véhicule le plus léger et le plus efficace dans le segment naissant des camionnettes électriques. Il ne s’agira pas d’une bête de travail, cependant, mais plutôt un véhicule « style de vie », ce qui signifie qu’il pourrait être plus petit que certains des autres modèles prévus dans la catégorie, comme le GMC Hummer EV et le Tesla Cybertruck.

On se souviendra qu’en février dernier, Fisker avait montré une image annonçant l’arrivée d’une camionnette. Le nom Alaska lui était associé. Cependant, la publication a rapidement disparu.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Fisker Prototype camionnette Fisker, 2020

En juillet, Fisker a déclaré qu’elle avait au moins quatre véhicules électriques au stade de projet. Le premier est l’Ocean, un VUS qui doit entrer en production à la fin de l’année 2022. Il sera basé sur une plateforme modulaire fournie par la société autrichienne Magna Steyr et sera produit, du moins au début, sous contrat dans une usine gérée par Magna Steyr en Autriche.

La camionnette, ainsi qu’un VUS au style coupé sont également en cours de préparation, tout comme une berline haut de gamme basée sur le concept EMotion, dévoilée en 2018.

Photo : Fisker Prototype Fisker EMotion, 2018