Fisker planifierait aussi une camionnette électrique

Si la voiture électrique commence à se multiplier, le jour n’est pas loin où la même chose risque de se produire dans le segment des camionnettes pleine grandeur. Aux noms de Tesla, de Ford, de GM et de Rivian, vous pouvez ajouter celui de Fisker à ceux qui prévoient la commercialisation d’un pick-up entièrement électrique.

Dans le cas de Fisker, on est cependant loin de la coupe aux lèvres, car la firme qui renaît de ses cendres avec une nouvelle mission (électrique) ne nous a présenté qu’un véhicule jusqu’ici, la berline EMotion.

On sait qu’elle prépare aussi un VUS, et maintenant, deux autres produits, dont une camionnette. En fait, c’est lors d’un message diffusé sur Twitter que Henrik Fisker a vendu la mèche. Il a expliqué que tous les segments automobiles devaient être électrifiés et qu’après l’arrivée du VUS promis, les deux prochains véhicules étaient déjà décidés.

Pour illustrer son message, on retrouvait une image générée par ordinateur et cette dernière montrait clairement l’arrière d’une camionnette. Les lettres FISKER, imprimées en majuscules, ne laissent aucun doute.

L’autre élément intéressant du message de Henrik Fisker est le fait que les deux nouveaux produits annoncés profiteront de la même plateforme. L’autre produit annoncé à part la camionnette, on peut l’imaginer, sera une attaque directe à l’autre véhicule promis par la firme Rivian, soit le VUS R1S.

Photo : Fisker Prototype VUS Fisker

L’histoire concernant l’arrivée éventuelle d’une camionnette Fisker sera à surveiller de près, mais si on va de l’avant avec cette dernière, elle devra trouver un moyen de se démarquer, car le marché proposera déjà ce type de produit. Tesla a promis une camionnette électrique, on sait que GM et Ford vont aboutir avec des propositions respectives et que la compagnie Rivian devrait faire ses débuts l’an prochain de façon plus concrète.

Ça s’anime sérieusement dans ce segment et considérant son côté lucratif, on n’a peut-être pas fini de voir des joueurs s’y inviter.