Le Ram tout électrique va faire ses débuts à l’automne

Avec le Ford F-150 Lightning sur le point d’apparaître sur les routes, nul doute, la concurrence va vouloir activer l’arrivée de leurs versions électriques de leurs camionnettes respectives.

On sait déjà que le Chevrolet Silverado sera un produit 2024 et qu’il est attendu l’an prochain. On devrait avoir sensiblement droit au même traitement chez Ram, sauf qu’on vient d’apprendre à quel moment sera dévoilé le modèle, soit l’automne prochain.

Cela ne veut pas dire qu’on aura droit à ce dernier plus rapidement, mais du moins, on devrait en apprendre plus avant la fin de l’année.

Pour marquer l’occasion, la compagnie a partagé un autre cliché du modèle, une autre image qui nous montre bien peu de choses. On profite cette fois d’une vue de face du véhicule, mais les éléments qui nous donneraient une bonne idée du design demeurent cachés. Le lettrage RAM au centre de la calandre est éclairé, une caractéristique qui devrait faire son chemin sur la version de production.

Le nom officiel du pick-up est toujours attendu, toutefois ; les paris sont ouverts.

Si tout se déroule comme prévu, la production serait lancée en 2024. Le modèle utiliserait la plateforme STLA et proposerait une batterie dont la capacité serait de 101 kWh à 118 kWh. L’autonomie pourrait atteindre 800 km, mais c’est à voir.

Si l’échéancier est respecté, le modèle se pointera sur les routes à peu près en même temps que les représentants électriques de General Motors (Chevrolet Silverado et GMC Sierra), mais Stellantis pourrait vouloir devancer le tout.

Ram promet également une camionnette électrique à autonomie prolongée, mais on ne sait pas si elle sera présentée avant ou en même temps que le modèle tout électrique.