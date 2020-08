Plus de 150 000 commandes pour le Ford Bronco 2021

Selon le magazine Automotive News, qui cite le directeur financier de Ford, Tim Stone, la compagnie aurait reçu plus de 150 000 réservations pour le nouveau Ford Bronco 2021. Il aurait fait cette affirmation lors d’un appel avec les actionnaires de l’entreprise. Sur le forum en ligne Bronco6G, consacré à tout ce qui concerne le véhicule, le chiffre avancé était de 230 000 précommandes, un nombre attribué à des sources « anonymes, mais fiables ».

Ford n’a pas fourni de chiffre officiel concernant les réservations qu’elle a recueillies auprès de futurs propriétaires, mais elle a récemment confirmé que ceux qui n’ont pas déjà réservé un Bronco devront attendre jusqu’en 2022 pour prendre livraison s’ils réservent maintenant.

Que le total réel se situe dans la partie inférieure ou supérieure de ces estimations, il s’agit d’une belle réussite pour Ford qui se prépare à commercialiser le premier véritable rival du Wrangler depuis des décennies. Cependant, le total des précommandes doit être pris avec au moins un petit grain de sel. Rappelons qu’actuellement, il ne faut que débourser 100 $ pour réserver un Bronco. De plus, cette modeste somme est remboursable.

Le forum Bronco6G suit les réservations faites par ses membres depuis la présentation du Bronco le 13 juillet. Il affirme qu’environ 30 % de ces derniers sont soit des propriétaires actuels de Wrangler, ou l’ont été dans le passé. Environ 20 % d’entre eux n’ont jamais possédé de Ford auparavant.

Si vous vous demandez quelle version du nouveau Bronco suscite le plus d’intérêt, le forum affirme que plus de 62 % des membres penchent vers celle à quatre portes (donc un peu moins de 38 % pour la version à deux portes). La variante Badlands est la plus populaire des sept proposées (la First Edition est déjà toute vendue, sinon elle aurait pu être le premier choix).

Ford aura une idée plus précise du sérieux des acheteurs potentiels dans le courant de l’année lorsqu’il leur sera demandé de confirmer leur réservation. Sans surprise, le manufacturier compte remplir toutes ces précommandes avant de commencer à construire des unités qui seront finalement acheminées vers les concessionnaires Ford. Évidemment, il faudra un certain temps avant que vous puissiez vous rendre chez votre dépositaire pour voir le nouveau Bronco de près.