Ford confirme la venue du Bronco Raptor

C’était un secret mal gardé depuis quelques semaines, car des versions camouflées à l’essai ont été aperçues. Cependant, sans confirmation, ça ne demeurait que des rumeurs. On parle ici de la venue d’une version Raptor du nouveau Ford Bronco. La chose a été confirmée plus tôt aujourd’hui par la compagnie.

Malheureusement, nous n’en savons pas beaucoup plus, du moins officiellement.

« Ford Performance est heureux de partager un aperçu de l’une des éditions spéciales du Bronco qui sera disponible en 2022 », indique le texte d’accompagnement de la vidéo qui accompagne ce billet. « Plus de détails seront partagés ultérieurement », peut-on également y lire.

Sur la séquence vidéo qui a pour l’objectif de nous titiller, on peut clairement voir que Ford va adopter avec la calandre du Raptor une recette qu’elle applique déjà avec ses modèles pensés pour la conduite hors route. Les feux de position jaunes sont clairement visibles.

Photo : Ford Ford Bronco

À six secondes de la vidéo, où on nous montre le museau et la grille du Bronco Raptor, on voit un nuage de poussière qui cache le véhicule. Cependant, en appuyant sur pause au bon moment, on peut voir d’énormes passages d’ailes, ce qui laisse imaginer des roues encore plus massives sur cette version.

Selon les informations non confirmées qui circulent sur le net, le Bronco Raptor ne serait proposé qu’en version à quatre portes. Il serait livrable avec un ensemble qui ajouterait des éléments de luxe au groupe de base, mais mis à part la couleur orange et on l’imagine, des capacités extrêmes, il faudra se montrer patients et attendre le vrai dévoilement de cette version, mais ça promet de faire jaser.