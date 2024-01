Le dernier Ford Edge sera fabriqué le 26 avril prochain

Le Ford Edge vivait sur du temps emprunté, ce n’était un secret pour personne. Ce qu’on ne savait pas, c’est jusqu’à quel moment il serait produit. Maintenant, grâce à une information découverte par le site CarScoops, on connaît désormais la date où le dernier exemplaire sera assemblé à son usine d’Oakville, en Ontario, soit le 26 avril prochain.

L’information le confirmant provient du syndicat Unifor, plus particulièrement le local 707. Ce dernier a fourni une mise à jour pour ses travailleurs les informant des choses à venir au cours de l’année. L’une d’elles, vous le devinez, concerne la fin de la production du modèle à la fin du mois d’avril.

La raison est bien simple ; on passe à l’électrique à l’usine d’Oakville et des travaux doivent être effectués. En tout, cinq nouveaux modèles seront construits là où le Ford Edge est présentement assemblé, en compagnie du Lincoln Nautilus.

Quant au VUS de Ford, il est sur la corde raide depuis plusieurs années déjà. À l’été 2020, on parlait déjà de son départ alors que les plans concernant une nouvelle génération avaient été laissés de côté.

Le hic pour la compagnie, c’est que le produit se vend bien, même s’il demeure surtout populaire auprès des entreprises de location et les représentants sur la route en raison de son côté spacieux et du niveau de confort qu’il propose. En 2003, la compagnie a écoulé plus de 100 000 unités de son modèle. De fait, depuis son arrivée sur le marché en 2007, en seulement trois occasions est-ce que le VUS n’a pas été vendu à plus de 100 000 copies sur le marché américain ; l’année de la crise économique en 2009, ainsi que deux des années de la Covid, soit 2021 et 2022.

Le seul Ford Edge qui sera toujours commercialisé le sera en Chine, en version allongée. Il est construit là-bas, à l’usine que Ford opère à Changan. Quant au Lincoln Nautilus, il va poursuivre sa carrière en reprenant le style du Edge chinois.

L’an prochain, c’est le Ford Escape qui pourrait suivre, laissant dans la gamme les modèles Bronco Sport, Bronco, Explore et Expedition comme produits à essence.